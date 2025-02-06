Зеленський підписав закон про сертифікацію психологів і психотерапевтів

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Зазначається, що документ повернуто з підписом президента.

Закон спрямований на забезпечення доступу до якісних послуг, захист прав людей із психічними розладами та іншими проблемами, що стосуються психічного здоров'я, запобігання їхньому виникненню й усунення шкідливих факторів, що впливають на ментальне здоров’я українців.

Одним із найважливіших пунктів, передбачених законом, є запровадження системи безперервного професійного розвитку та сертифікації фахівців у сфері психічного здоровʼя. Так, документ передбачає єдині стандарти сертифікації за професійними напрямами роботи психологів і сертифікацію психотерапевтів саморегулівними організаціями, які мають міжнародне визнання.

Крім того, закон запроваджує чіткі визначення таких понять, як "психічне здоров’я", "послуга у сфері психічного здоровʼя" тощо.

Законом передбачається також створення умов для розвитку системи професійного саморегулювання та підготовки кадрів у цій сфері, зокрема можливість професійних асоціацій фахівців набувати статусу саморегулівних організацій.

Чи не вперше на законодавчому рівні приділено суттєву увагу охороні психічного здоровʼя на робочому місці. Зокрема, закон пропонує роботодавцям розробити та затвердити програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці.

Документ враховує міжнародний досвід і відповідає вимогам ЄС.