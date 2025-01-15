Парламент ухвалив законопроєкт про систему охорони психічного здоровʼя

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

Закон підтримали 233 народні депутати.

Документ пропонує, зокрема, встановити обов'язки надавачів послуг особам з психологічними проблемами зі збереженням конфіденційності, запровадити систему управління та координації заходів у сфері психічного здоровʼя між центральними органами виконавчої влади та запровадити сертифікацію для фахівців у сфері психічного здоровʼя.

Також, відповідно до законопроєкту, буде створена Національна комісія з питань психічного здоровʼя. Її формуватимуть з представників міністерств та організацій, а фінансування буде забезпечуватися за рахунок міжнародних партнерів.

Водночас прийнятий закон передбачає спеціальну увагу до потреб осіб з психічними проблемами та боротьбі з дискримінацією.