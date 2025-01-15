Рада ухвалила закон щодо направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану
На засідання у середу, 15 січня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12378 щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил до інших держав у період дії воєнного стану
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 317 депутатів.
Цим документом вносяться зміни до законів Про Збройні Сили України та Про порядок направлення підрозділів ЗСУ до інших держав, якими передбачено можливість під час воєнного стану направляти українські підрозділи за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 статуту ООН.
Як зазначається, рішення про направлення наших військових ухвалюватиме президент, проте для їх застосування на території держави-агресора буде потрібне схвалення Верховної Ради.
При чому глава держави має подавати до парламенту детальний звіт про завдання, чисельність, озброєння, технічне забезпечення, терміни перебування, порядок ротації та утримання таких підрозділів за кордоном.
Під час воєнного стану положення цього закону будуть застосовуватися до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання його чинності були направлені до іншої держави у встановленому законодавством порядку та перебували на її території.
"Його реалізація сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки", – йдеться в пояснювальній записці до закону.
- Цього ж дня Верховна Рада також проголосувала за продовження воєнного стану в Україні та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року.
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