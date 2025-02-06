"Лютий або березень": депутат Держдуми РФ заявив про підготовку зустрічі Трампа з Путіним

Про це повідомляє Интерфакс.

"Лютий чи березень, не будемо загадувати і дамо можливість лідерам грамотно і всебічно підготуватися до неї, але вона буде скоро", - сказав Слуцький.

За його словами, ймовірність контактів Путіна та Трампа "стовідсоткова", а їхня зустріч "вимагає серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває на просунутій стадії".

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Глава комітету Держдуми висловив сподівання, що "найближчим часом" зʼявиться конкретна інформація про зустріч.

"Я висловлю надію на те, що ця зустріч матиме конструктивні наслідки для найбільш гострих, актуальних питань сьогоднішньої світової політики. Це Україна, Близький Схід і в цілому питання світової політики та міжнародних відносин у найближчому майбутньому. Впевнений, що це буде знакова зустріч, вона не пройде даремно", - додав він.

Можлива зустріч Трампа й Путіна: що відомо?

7 січня президент США заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключивможливу зустріч до інавгурації.

За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов, а згодом Путін оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією президента США щодо війни в Україні.

31 січня Трамп заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією: він сподівається, що разом з лідером Кремля зробить щось "значне" для припинення війни.

3 лютого Reuters писало, що РФ розглядає Обʼєднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію можливими місцями проведення саміту Путіна й Трампа.