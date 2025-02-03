У Росії розглядають ОАЕ й Саудівську Аравію як потенційні місця зустрічі Трампа й Путіна, - Reuters
РФ розглядає Обʼєднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію можливими місцями проведення саміту між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два російські джерела.
За словами співрозмовників інформаційного агентства, останніми тижнями високопоставлені чиновники РФ відвідали і Саудівську Аравію, і ОАЕ. Однак росіяни неодноразово заперечували будь-які прямі контакти з американською адміністрацією щодо підготовки телефонної розмови Путіна з Трампом, яка б передувала їхній особистій зустрічі.
Джерело зауважило, що в Росії існує певна опозиція цій ідеї, адже деякі дипломати й співробітники розвідки вказували на тісні військові та безпекові звʼязки ОАЕ та Саудівської Аравії зі Штатами.
Reuters наголошує: і Трамп, і Путін мають дружні відносини з лідерами зазначених арабських країн.
"Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман був першим іноземним главою держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Він описав кронпринца як "фантастичного хлопця" під час своєї промови відеозвʼязком на Всесвітньому економічному форумі в Давосі", - йдеться в матеріалі.
Водночас очільник Кремля раніше висловлював бін Салману вдячність за допомогу в організації найбільшого американсько-російського обміну в'язнями з часів холодної війни. Також Путін відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році.
- 7 січня Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
- За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
- Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов, а згодом Путін оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією президента США щодо війни в Україні.
- 31 січня Трамп заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією: він сподівається, що разом з лідером Кремля зробить щось "значне" для припинення війни.
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