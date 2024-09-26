У Києві відкрили другий центр рекрутингу до ЗСУ. В Україні їх уже 39

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Перший центр рекрутингу в столиці діє у ЦНАПі Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, він працює з 30 квітня цього року. Станом на зараз, за даними оборонного відомства, до нього звернулося понад 2800 осіб.

"Кампанія з рекрутингу відкриває унікальні можливості для мотивованих громадян. Це шанс не лише отримати цінний досвід та професійні навички, але й зробити свій внесок у звільнення нашої землі та наближення миру в Україні", — заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда своєю чергою пообіцяла, що влада забезпечуватиме роботу цих центрів та, за потреби, розширюватиме мережу.

У Міноборони підкреслили, що в центрі не роздаватимуть повістки. Кожен громадянин зможе самостійно обрати собі посаду та військову частину для служби.

"Наші центри — це інформаційно-консультаційні хаби, де кожен може дізнатися про доступні вакансії, необхідні кроки та документи для доєднання до Сил оборони. Ми допомагаємо людям знайти своє місце в армії, де їхні навички та бажання будуть найбільш затребувані", — сказав уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Загалом в Україні діють уже 39 центрів рекрутингу української армії, до яких звернулося понад 18 500 осіб.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу.

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

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