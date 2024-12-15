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Головна Війна з Росією З початку доби на фронті зафіксували 152 боєзіткнення: найбільше боїв відбулося на Сіверському, Курахівському, Покровському і Времівському напрямках

З початку доби на фронті зафіксували 152 боєзіткнення: найбільше боїв відбулося на Сіверському, Курахівському, Покровському і Времівському напрямках

Катерина Ганжа
15 грудня, 2024 неділя
16:52
Війна з Росією війна з РФ, ЗСУ

Від початку доби 15 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 152 бойових зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Сіверському, Курахівському, Покровському і Времівському напрямках

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку", - наголосили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник намагається створювати тиск на українські підрозділи в напрямку Високої Яруги, у Вовчанську та в районі Тихого. Загалом противник штурмував позиції наших підрозділів дев’ять разів, один бій триває. Авіаударів КАБами зазнали Баранівка та Шопине.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Загризового та Лозової. Три боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили десять атак російських загарбників, 14 боєзіткнень на даний час тривають. Ворог атакує поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Під удари ворожої авіації потрапив Сіверськ.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку відбулося сім ворожих атак у районі Торецька та Щербинівки. Українські воїни вже відбили дві з них, бої тривають, також противник активно застосовує бомбардувальну авіацію, під ударами опинився населений пункт Кримське.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Даченського, Зеленого, Піщаного та Новооленівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, сім боєзіткнень ще тривають. Ворог бив некерованими авіаційними ракетами по Олександрополю, скинув авіабомби на Миколаївку.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки. 15 атак окупантів вже відбито. Бої тривають. Ворог бомбив КАБами Багатир, Андріївку та Олексіївку.

На Времівському напрямку відбувається 13 боєзіткнень поблизу Костянтинопольського, Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки. 12 штурмів противника українські воїни вже відбили.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська обстрілюють підконтрольну українському уряду територію, цілячи по об’єктах цивільної інфраструктури та населеним пунктам.

Двічі безрезультатно ворог намагався штурмувати наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області.

"Авіація та артилерія ворога продовжують завдавати ударів по своїй території. Українські воїни за сьогодні відбили 11 атак загарбницьких військ, на даний час тривають боєзіткнення в 17 локаціях", - зазначили у Генштабі.

  • Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили ще майже 1300 солдатів та десятки одиниць своєї техніки й озброєння.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
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