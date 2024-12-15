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Росіяни штурмували Сіверськ з трьох боків: Бутусов розповів, як Сили оборони врятували місто

Анатолій Буряк
15 грудня, 2024 неділя
22:06
Війна з Росією Місто Сіверськ на мапі DeepState (15 грудня 2024 року)

14 грудня 2024 року російські війська з трьох напрямків одночасно атакували механізованими бойовими групами Сіверський виступ

Зміст
Понад 400 солдат-штурмовиків, до 30 одиниць бронетехніки, 13 багі, 60 мотоциклів,  за щільної підтримки артилерії та дронів атакували позиції українських військ на північ, на схід та на південь від Сіверська, розповів журналіст та військовий оглядач, головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов.
 
"Це один з найбільших та найкраще організованих штурмів Сіверська з початку боїв за місто у 2022-му році", - наголосив він.
 
Російське командування, за словами полонених, поставило завдання "прорватись крізь передові українські позиції та закріпитись на відстані до 2-3 км в глибині, щоб відрізати наші передові підрозділи, вбити клини, і зруйнувати суцільний фронт оборони", пише Бутусов.
 
 
При цьому наступ був ретельно підготовлений: окупанти приділили увагу взаємодії своїх штурмових підрозділів, зв'язку, прикриттю військ засобами РЕБ, масованому застосуванню своїх дронів, а також діяли одночасно на трьох напрямках, щоб розосередити вогонь української артилерії під Сіверськом.
 
"Битва була дуже важкою за своїм характером, оскільки росіяни діяли дуже цілеспрямовано та не звертали уваги на втрати", - заявляє Бутусов.
 
Попри те, що російські штурмові загони були вчасно помічені та почали втрачати людей та техніку ще на підходах, їм вдалось вклинитись в українські бойові порядки у районі чотирьох наших позицій, розгорнутись та висадити десант. Проте, українська піхота впевнено прийняла ближній бій, зв'язала російських штурмовиків вогнем, а вогневі засоби та дрони розсіяли ворога. Прорив був закритий, штурмовики, які прорвались в глибину, зазнали важких втрат, на ранок 15 грудня була проведена повна зачистка.
 
За словами журналіста, феноменальні результати вкотре показав у бою батальйон К-2, нещодавно розширений до окремого безпілотного полку.
 
 
"Тільки один батальйон К-2 тільки на своїй ділянці знищив 32 окупанти, 25 поранив, знищив дві реактивних системи залпового вогню - БМ-21 "Град" та великокаліберну БМ-27 "Ураган", 2 МТЛБ з десантом, а також пошкодив 3 одиниці бронетехніки, 4 багі та 6 мотоциклів. Усі ураження підтверджені відео з координатами цілей. Зачистка позицій від російських окупантів продовжується. Усі позиції батальйон К-2 втримує надійно", - описав ситуацію Бутусов.
 
Загалом розгром російської атаки за Сіверськ, яка мала місце 14 грудня, Бутусов називає спільним досягненням воїнів 54-тої механізованої, 10-ї гірсько-штурмової, 81-шої десантно-штурмової ЗСУ та 4-ї бригади НГУ.
 
 
Своєю чергою російські пропагандистські канали заявили про успіх свого наступу, і що вони нібито прорвались на 2 км у глибину українських позицій. 
 
"Це чергова брехня росіян", - підкреслює Бутусов.
 
"Дії українських військ, які втримують рубежі під Сіверськом понад два роки, залишаються зразком ефективних дій в обороні", - підсумовує журналіст.
 
  • Наприкінці листопада 2024 року генштаб збройних сил Росії зняв генерал-полковника Геннадія Анашкіна з посади командувача угруповання військ "Південь", яке мало б наступати на Сіверському напрямку, але не має там відчутних успіхів. Новим командувачем дій росіян поблизу Сіверська було призначено генерал-лейтенанта Олександра Санчика.
  • Юрій Бутусов та інші оглядачі не виключають, що масованим штурмом 14 грудня Санчик волів продемонструвати наскільки він відрізняється від Анашкіна.
Теги:
Новини
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Донбас
російська армія
ЗСУ
Юрій Бутусов
Нацгвардiя
Донеччина
окупанти
Військові новини
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