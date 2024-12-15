Росіяни штурмували Сіверськ з трьох боків: Бутусов розповів, як Сили оборони врятували місто

Понад 400 солдат-штурмовиків, до 30 одиниць бронетехніки, 13 багі, 60 мотоциклів, за щільної підтримки артилерії та дронів атакували позиції українських військ на північ, на схід та на південь від Сіверська, розповів журналіст та військовий оглядач, головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов. "Це один з найбільших та найкраще організованих штурмів Сіверська з початку боїв за місто у 2022-му році", - наголосив він.

Російське командування, за словами полонених, поставило завдання "прорватись крізь передові українські позиції та закріпитись на відстані до 2-3 км в глибині, щоб відрізати наші передові підрозділи, вбити клини, і зруйнувати суцільний фронт оборони", пише Бутусов. Читайте також: Forbes: Російська танкова армія насувається на Покровськ. Але вона не така потужна, як здається

При цьому наступ був ретельно підготовлений: окупанти приділили увагу взаємодії своїх штурмових підрозділів, зв'язку, прикриттю військ засобами РЕБ, масованому застосуванню своїх дронів, а також діяли одночасно на трьох напрямках, щоб розосередити вогонь української артилерії під Сіверськом. "Битва була дуже важкою за своїм характером, оскільки росіяни діяли дуже цілеспрямовано та не звертали уваги на втрати", - заявляє Бутусов.

Попри те, що російські штурмові загони були вчасно помічені та почали втрачати людей та техніку ще на підходах, їм вдалось вклинитись в українські бойові порядки у районі чотирьох наших позицій, розгорнутись та висадити десант. Проте, українська піхота впевнено прийняла ближній бій, зв'язала російських штурмовиків вогнем, а вогневі засоби та дрони розсіяли ворога. Прорив був закритий, штурмовики, які прорвались в глибину, зазнали важких втрат, на ранок 15 грудня була проведена повна зачистка. За словами журналіста, феноменальні результати вкотре показав у бою батальйон К-2, нещодавно розширений до окремого безпілотного полку. Читайте також: "Вакансій буде безліч". Батальйон К-2 перетворюється в окремий полк безпілотних систем

"Тільки один батальйон К-2 тільки на своїй ділянці знищив 32 окупанти, 25 поранив, знищив дві реактивних системи залпового вогню - БМ-21 "Град" та великокаліберну БМ-27 "Ураган", 2 МТЛБ з десантом, а також пошкодив 3 одиниці бронетехніки, 4 багі та 6 мотоциклів. Усі ураження підтверджені відео з координатами цілей. Зачистка позицій від російських окупантів продовжується. Усі позиції батальйон К-2 втримує надійно", - описав ситуацію Бутусов. Загалом розгром російської атаки за Сіверськ, яка мала місце 14 грудня, Бутусов називає спільним досягненням воїнів 54-тої механізованої, 10-ї гірсько-штурмової, 81-шої десантно-штурмової ЗСУ та 4-ї бригади НГУ. Читайте також: У застосунку "Армія+" стали доступними переведення для воїнів Нацгвардії, - Зеленський

Своєю чергою російські пропагандистські канали заявили про успіх свого наступу, і що вони нібито прорвались на 2 км у глибину українських позицій.

"Це чергова брехня росіян", - підкреслює Бутусов.