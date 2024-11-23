Генерала Анашкіна зняли з командування армією РФ на Сіверському напрямку: у ворога там немає просування

Це угрупування мало би наступати на Сіверському напрямку, але впродовж останніх кількох місяців не має там відчутних успіхів, розповідають телеканал РБК (Москва) та російська редакція Радіо Свобода (Прага).

"Офіційно ані про призначення Анашкіна на посаду командувача угрупуванням російських військ "Південь", ані про його звільнення міноборони країни-агресорки не повідомляло. Про те, що Анашкін став т.в.о. командувача військ Південного військового округу, стало відомо у травні 2024 року з матеріалів, опублікованих на сайті Кремля", - зазначає РБК.

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Саме в такому статусі Анашкін згадувався в переліку учасників зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Своєю чергою "Радіо Свобода" цитує рашистських військових пропагандистів, які причиною відставки Анашкіна називають "проблеми на Сіверському напрямку".

"Там, на відміну від інших ділянок фронту, російські війська за останні місяці так і не просунулися вперед, всупереч повідомленням про протилежне", - йдеться у повідомленні.