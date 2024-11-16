Тарас Чмут: перехід на дивізії позбавить нас хаосу управління фронтом
Голова волонтерського фонду "Повернись живим", військовий та аналітик Тарас Чмут виступив за перехід системи управління військами на фронті від тимчасових ОТУ та ОСУВ до постійних масштабних утворень на зразок дивізій чи корпусів
Про це він заявив у подкасті "Мілітарний", присвяченому потребі реорганізації ЗСУ.
"Проблема є - з хаосом в управлінні. Її треба вирішувати. Одна з можливих життєздатних форм - це укрупнення організмів. Можна це назвати корпусом, можна це назвати дивізією. Але ось ця проміжна ланка на постійній основі мала би з'являтися. І ми мали би прагнути до того щоб вони застосовували свій набір військ", - наголосив Чмут.
"Те, що називається "дивізійно-корпусна архітектура", вона більш правильна для великої війни. На жаль, ми до цього доходимо зараз, а не в 2020 році чи раніше. Й питання в тому, що ми зробили крок однією ногою туди, але не робимо другою туди. Бо це треба робити. Так само як і розподіл частин на важкі, середні і легкі, бо не буде уся армія механізованою", - додав волонтер.
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Нинішня структура управління фронтом, побудована на основі ОТУ (оперативно-тактичних угрупувань) та ОСУВ (оперативно-стратегічних управлінь військами) оцінюється Чмутом як хаотична, забюрократизовано й така що уповільнює прийняття швидких рішень на полі бою, а також така що не заохочує командирів цінувати так звані придані підрозділи, оскільки командний склад у такій структурі на кожній ділянці є тимчасовим, як і тимчасовим є набір підрозділів, наявних у розпорядженні штабних офіцерів.
"Ці люди (командири в штабах ОТУ та ОСУВ - ред.) часто змінюються. Ці люди, потрапляючи в ОТУ, вони керують якимось набором людей, які так само постійно змінюються. І це така супершвидка текучість людей і кадрів, яка не дозволяє нормально оцінювати спроможності командирів, спроможності підрозділів, розуміти хто сильний, а хто слабкий, хто може тримати людей, а в кого люди сипляться, хто може виконати задачу, хто не може. Тому що це постійна череда змін: три місяці, два місяці, поранення, відкомандирування, соціальний ліфт. Тому що людина (офіцер в штабі ОТУ-ОСУВ - ред.) тільки приїхала, тільки щось зрозуміла, так у неї тричі змінився набір бригад. І це треба щоразу по новому заходити, знайомитися, вибудовувати якось стосунки, взаємодію. І це все в динаміці", - розтлумачив Чмут.
- Нагадаємо, за перехід на дивізійну систему управління фронтовими підрозділами виступають начальник штабу полку спеціального призначення Нацгвардії "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, журналіст Юрій Бутусов, а також в минулому медійник, а нині аеророзвідник Олександр Солонько.
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