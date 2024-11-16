Тарас Чмут: перехід на дивізії позбавить нас хаосу управління фронтом

Про це він заявив у подкасті "Мілітарний", присвяченому потребі реорганізації ЗСУ.

"Проблема є - з хаосом в управлінні. Її треба вирішувати. Одна з можливих життєздатних форм - це укрупнення організмів. Можна це назвати корпусом, можна це назвати дивізією. Але ось ця проміжна ланка на постійній основі мала би з'являтися. І ми мали би прагнути до того щоб вони застосовували свій набір військ", - наголосив Чмут.

"Те, що називається "дивізійно-корпусна архітектура", вона більш правильна для великої війни. На жаль, ми до цього доходимо зараз, а не в 2020 році чи раніше. Й питання в тому, що ми зробили крок однією ногою туди, але не робимо другою туди. Бо це треба робити. Так само як і розподіл частин на важкі, середні і легкі, бо не буде уся армія механізованою", - додав волонтер.

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Нинішня структура управління фронтом, побудована на основі ОТУ (оперативно-тактичних угрупувань) та ОСУВ (оперативно-стратегічних управлінь військами) оцінюється Чмутом як хаотична, забюрократизовано й така що уповільнює прийняття швидких рішень на полі бою, а також така що не заохочує командирів цінувати так звані придані підрозділи, оскільки командний склад у такій структурі на кожній ділянці є тимчасовим, як і тимчасовим є набір підрозділів, наявних у розпорядженні штабних офіцерів.

"Ці люди (командири в штабах ОТУ та ОСУВ - ред.) часто змінюються. Ці люди, потрапляючи в ОТУ, вони керують якимось набором людей, які так само постійно змінюються. І це така супершвидка текучість людей і кадрів, яка не дозволяє нормально оцінювати спроможності командирів, спроможності підрозділів, розуміти хто сильний, а хто слабкий, хто може тримати людей, а в кого люди сипляться, хто може виконати задачу, хто не може. Тому що це постійна череда змін: три місяці, два місяці, поранення, відкомандирування, соціальний ліфт. Тому що людина (офіцер в штабі ОТУ-ОСУВ - ред.) тільки приїхала, тільки щось зрозуміла, так у неї тричі змінився набір бригад. І це треба щоразу по новому заходити, знайомитися, вибудовувати якось стосунки, взаємодію. І це все в динаміці", - розтлумачив Чмут.