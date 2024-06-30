Начштабу "Азова" Кротевич: на ставку верховного головнокомандувача слід запрошувати комбригів

Про це він написав 30 червня 2024 року в розміщеному у мережі X статусі та треді після нього.

"Краще б комбригів на ставку кликали, "Азову" зброю західну дали. Створили би дивізії, поставили б туди бойових комбригів як Редіс (командувач "Азову" Денис Прокопенко - ред.). Розпустили би ОТУ (фронтові оперативно-тактичні угрупування - ред.) та генералів би поменше в військах - от вам план миру шляхом перемоги", - зазначив Кротевич.

Такою була його реакція на чергову появу в інформаційному просторі меседжів про нібито неможливість повернення силою окупованих РФ українських територій.

Слід наголосити, що на необхідності "масштабування" досвіду успішних бригад Сил оборони шляхом збільшення їх до дивізій замість того, аби створювати цілком нові бригади, наголошують і військові оглядачі, зокрема головред порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов.

Що таке ставка верховного головнокомандувача і хто в ній працює

Цей найвищий орган військового управління було створено указом президента Володимра Зеленського в день російського повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Окрім керівників усіх силових органів та командувачів різних родів військ, до складу ставки також входить керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник з оборонних питань Роман Машовець, а також очільники Кабміну, Верховної Ради та Мінцифри.