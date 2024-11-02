"Інакше Росія просто знищить Україну". Аеророзвідник Солонько пояснив, чому управління фронтом слід облаштувати за дивізійним принципом

Такої думки дотримується український журналіст Олександр Солонько, який від початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт і зараз воює як аеророзвідник на Донеччині. Свій аналіз розвитку ситуації на Покровському напрямку військовий оприлюднив 2 листопада 2024 року у вигляді треду в мережі Х.

Порівнюючи дії української та російських армій, Солонько зауважив здатність окупантів адаптуватися до змін ситуації на фронті. І якщо українці не можуть зрівнятися з ворогом в кількості живої сили та поки що не здатні закрити небо від КАБів, слід принаймні узяти на озброєння успішно застосовану росіянами стратегію дивізійної відповідальності за окремі ділянки фронту.

"Чітка вертикаль, коли на кожному напрямку є відповідальне командування дивізії чи корпусу, яке напряму відповідає за результат. На противагу заплутаній системі різнорідних підрозділів і незрозумілої ситуації в кожному секторі, коли невідомо хто несе реальну відповідальність за оборону крім командирів бригад", - зазначив Солонько.

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Зокрема, за його словами, не можна вважати прийнятним, "коли бригада отримує величезну ділянку фронту під свою відповідальність і ще 15 приданих підрозділів".

"На поверхні лежить рішення, за яким на базі найбільш ефективних бригад, якими керують ефективні офіцери, які мають власну якісну систему підготовки і довіру в армії та суспільстві, можна створити, скажімо дивізії", - наголосив Солонько.

"Якщо ми не хочемо залишитися просто навчальним полігоном для російської армії, якщо ми хочемо вижити як країна і нація, нам треба адаптуватися і змінюватися. Технологічно, організаційно, формувати відповідну культуру. Інакше ми закінчимо гірше, ніж сто років тому. Не буде ніякої партизанщини при нинішньому рівні технологій. Росія просто знищить Україну, а світ це проковтне. Крапка", - підсумував військовий.