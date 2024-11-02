Без мобілізації жінок на нас чекає повна окупація й уся країна у братських могилах, - військова Марія Берлінська

Інтерв'ю з нею було показано у телемарафоні "Єдині новини", розповідає УНІАН.

На думку Берлінської, в Україні потрібна мобілізація жінок, інакше нам доведеться здатися, і тоді вся країна буде в братських могилах.

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"І я буду підпадати під мобілізацію. Я колись пішла добровільно, і дуже багато моїх посестер пішло. Вже багато з них загинули. Нам треба обирати, адже ми хочемо, щоб наше плем'я вижило", - додала Берлінська.

При цьому військова зазначила, що не вважає, що життя чоловіка коштує менше, ніж життя жінки.

"Або ми зберігаємо своїх чоловіків, або нам доведеться і мобілізовувати також жінок, або нам доведеться здатися. Ми хочемо здатися і жити за законами "руского міра", де вся країна буде в братських могилах? Не хочемо. А я точно знаю, що "рускій мір" - це не просто про триколор, який може висіти над Києвом. Вони будуть займатися масовими вбивствами", - наголосила Берлінська.

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За її словами, всім необхідно позбутися ілюзій і почати готуватися до оборони:

"Якщо вам недостатньо стертих у попіл Маріуполя, Авдіївки, Бахмута та багатьох інших міст, то треба включатися в реальність. Я не хочу, щоб жінки воювали, я не хочу, щоб чоловіки воювали, але я точно знаю, що єдиний спосіб встояти - це підготувати все суспільство до війни: і чоловіків, і жінок. Щоб не воювали наші діти".

Також вона зазначила, що необхідно починати підготовку дітей для оборони країни з 5-6 класу.

"Діти вже можуть літати на дронах, вчитися програмувати, саме для того, щоб вони не воювали", - сказала Берлінська.

Мобілізація жінок в Україні: є чи нема й кого стосується

Влітку 2024 року було внесено зміни до законодавства, відповідно до яких жінки, що мають низку медичних спеціальностей, повинні обов'язково бути на військовому обліку.

Перелік цих спеціальностей є тут.

Що ж стосується тих жінок, які мають інші спеціальності, то їхня мобілізація наразі відбувається на добровільній основі.