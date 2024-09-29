Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що "українському суспільству потрібно прокинутись", оскільки російські окупанти можуть наблизитися до великих міст
Про це він написав у Telegram.
За його словами, українці нібито звикли до новин на кшталт "російські окупанти просуваються на фронті". Натомість Жорін вважає, що "українському суспільству необхідно прокинутися".
"Вони вже до Покровська просунулися, а далі інші міста. В тому числі великі міста з сотнями тисяч людей. Не хочеться нікого лякати, але ми зараз не в найкращому положенні", - наголосив він.
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Водночас Жорін закликав українців діяти: "Щоб все це вивезти - треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо - перестати вірити в казки про миттєву перемогу й мир, який хтось за нас зробить".
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