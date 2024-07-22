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"Віримо в ЗСУ" - це шкідлива мантра, треба навпаки - "Готуйтеся ставати ЗСУ!", - ветеран Дмитро Вербич

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Але далі покладатися виключно на них було б неправильно, тож держава має правильно інформаційно працювати з населенням. Таку думку воїн-доброволець, учасник оборони Донецького аеропорту Дмитро Вербич з позивним Івіч висловив в інтерв'ю Online.ua.

"Була професійна армія, яка воювала довгий час, і було багато людей першої черги, які повоювали, демобілізувалися і повернулися дуже швидко, протягом кількох днів, в свої частини і так далі. І армія вирослав у два-три рази одразу. І ці люди, насправді, "вивезли" 2022 рік. На своєму досвіді, на мотивації, на тому, що їх було багато", - зазначив Вербич.

Натомість за два роки, продовжив він, сиутація неминуче змінилася і це слід враховувати як державі, так і всьому українському суспільству.

"Мантра "Віримо в ЗСУ" - абсолютна шкідлива, треба навпаки якось - "Готуйтеся ставати ЗСУ!" Бо людей готували до того, що ось ці круті хлопці зараз усе вирішать, і ви просто почекайте, все буде нормально, тримайте економічний фронт! А класні хлопці не "порішали", класні хлопці закінчилися багато де і в великому відсотку", - пояснив Дмитро Вербич.

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"Чим відвертішою держава буде в своїй інформаційній політиці, тим, мені здається, буде краще", - наголосив ветеран.

При цьому українці, як народ, як нація, теж повинні усвідомлювати, що якщо не "зібратися", не мобілізуватися щоб зупинити російську навалу, можливостей для існування на окупованій території не буде, додав учасник війни проти РФ.

"Якщо ми не зберемось, нам доведеться звалювати звідси, - тим, хто ідентифікує себе як українець. А всім звалити, швидше за все, не вийде. Це все треба пояснювати, а не розповідати, що все якось "порішається". Нам не треба переживати за те, що ми травмуємо чиюсь психіку, тому що, ну, куди вже далі тут щось травмувати? Тут кожен день гинуть діти, жінки вагітні", - підсумував Дмитро Вербич.

Теги:
політика
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
АТО
Військові новини
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