Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони

Про це він розповів в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Дмитру Лазуткіну.

"Сам факт отримання першої повістки, тобто запрошення фактично в ТЦК для оновлення облікових даних, не є для нас будь-якою перешкодою допомогти людині рекрутуватися - підібрати посаду, підібрати частину. І така змога є, і такі випадки є. І не поодинокі випадки", - зауважив Бежевець.

За його словами, у такому випадку, отримавши повістку, військовозобов'язаний може звернутися до рекрутингового центру як доброволець з проханням підібрати для нього конкретну військову частину та посаду.

"І це прямо передбачено усіма директивами, документами, безпосередньо вказано в законі. І саме так має відбуватися і відбувається", - додав він.

Крім того, як стверджує Бежевець, рекрутингові центри можуть запропонувати базу вакансій, які збираються безпосередньо з військових частин кожного з регіонів. Наразі база налічує понад 3 тисячі вакансій.