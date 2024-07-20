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Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони

20 липня, 2024 субота
16:27
Суспільство повістка

Уповноважений представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець заявив, що військовозобов'язаний, отримавши повістку, може прийти до рекрутингового центру як доброволець

Зміст

Про це він розповів в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Дмитру Лазуткіну.

"Сам факт отримання першої повістки, тобто запрошення фактично в ТЦК для оновлення облікових даних, не є для нас будь-якою перешкодою допомогти людині рекрутуватися - підібрати посаду, підібрати частину. І така змога є, і такі випадки є. І не поодинокі випадки", - зауважив Бежевець.

За його словами, у такому випадку, отримавши повістку, військовозобов'язаний може звернутися до рекрутингового центру як доброволець з проханням підібрати для нього конкретну військову частину та посаду.

"І це прямо передбачено усіма директивами, документами, безпосередньо вказано в законі. І саме так має відбуватися і відбувається", - додав він.

Крім того, як стверджує Бежевець, рекрутингові центри можуть запропонувати базу вакансій, які збираються безпосередньо з військових частин кожного з регіонів. Наразі база налічує понад 3 тисячі вакансій.

  • Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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