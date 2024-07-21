У Полтавській облраді майже половина депутатів не стоять на обліку в ТЦК

Про це повідомляє Суспільне.

Інформацію виданню надали в обласному ТЦК та СП. Там зазначили, що на обліку стоять 35 депутатів обласної ради.

Загалом у Полтавській обласній раді VIII скликання – 84 депутати, із них 62 – це чоловіки.

Що стосується обранців із Полтавської області у Верховній Раді, на обліку наразі перебувають двоє. Загалом же їх семеро: Максим Березін ("Слуга Народу"), Андрій Боблях ("Слуга Народу"), Костянтин Касай ("Слуга Народу"), Олег Кулініч (позафракційний), Олексій Мовчан ("Слуга Народу"), Дмитро Нальотов ("Слуга Народу"), Юрій Шаповалов ("За Майбутнє").

Прізвища тих, хто не стоїть на обліку, в ТЦК не назвали.

Загадом із 749 депутатів із Полтавщини (міських, районних і сільських рад), які стоять на обліку, призвали та мобілізували 82.