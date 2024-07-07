Підозрювану в рекламуванні "Єдиної Росії" доньку ексмера Полтави випустили із СІЗО, - ЗМІ
Після місяця перебування у слідчому ізоляторі 36-річна київська підприємиця Наталія Веретеннікова вийшла на свободу, внісши заставу у 5 млн грн. Жінка підозрюється у комерційній діяльності на користь головною політичної партії російського диктатора Путіна
Про це із посиланням на власні джерела розповіло мережеве видання "Полтавщина".
Веретеннікова підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Там йдеться про організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань. Карається подібне діяння позбавленням волі на строк 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
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Тобто мова про особливо тяжкий злочин.
"Попри серйозність статті, 1 липня Київський апеляційний суд скасував попередню постанову і як міру запобіжного заходу призначив альтернативу тримання під вартою, можливістю внесення 5 млн грн застави. Суму було внесено, і Наталія Веретеннікова вийшла із СІЗО", - поінформувала "Полтавщина".
Що саме інкримінують Веретенніковій
"За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія". Напередодні "єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації", - зазначала Служба безпеки України.
Оперативники, зокрема, задокументували отримання Веретенніковою від "єдиноросів" прибуту "у понад 35 млн російських рублів" (близько $400 тисяч). Партійці ж Путіна, своєю чергою, фінансуються із держбюджету РФ.
При цьому, як стверджує СБУ, бізнесом в РФ підозрювана "управляла дистанційно", оскільки проживає в Києві.
Комерційну співпрацю з партією Путіна вона продовжувала, незважаючи на повномасштабне вторгнення.
З вдкритих джерел відомо, що в справі фігурує мережа рекламних агенцій "Ліфтінфо". Їхня спеціалізація - реклама у ліфтах. ТОВ "Ліфтінфо" у Веретеннікової є в Києві та ще два - у Москві ("Ліфтінфо Мск") та Санк-Петербурзі ("Ліфтінфо Спб").
Ціяльність цих підприємств в інтересах "Єдиної Росії" й розслідує СБУ. Довідатися про це можна, ввівши назву "Ліфтінфо" в пошукове меню на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Хронологія справи
29 травня у маєтку родини Веретенніковою в Полтаві та у її столичній квартирі відбулися обшуки.
30 травня у залі Шевченківського районного суду її взяли під варту і при супроводі конвою відправили у слідчий ізолятор. На все майно затриманої накладено арешт на суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів - три квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.
1 липня Київський апеляційний суд розглянув скаргу Веретеннікової й відпустив її під заставу (див. вище). Таким чинов, в ізоляторі вона пробула місяць.
Ким є батько підозрюваної
Наталія Веретеннікова є дочкою нолишнього міського голови Полтави, екс-"регіонала" Олександра Мамая.
У березні 2023 року йому оголосили вирок за розтрату бюджету Полтавської громади на своїх прибиральниць - 1 рік не зможе обіймати публічні посади й умовний термін замість 5 років в'язниці. М'яке покарання було викликано визнання ним провини та угодою зі слідством. Окрім того, Мамай тоді зобов'язався перерахувати 2 млн грн на ЗСУ.
Також він проходив у кримінальній справі про розголошення місця перебування Сил оборони України (ст. 114-2 ККУ).
Раніше, ще до Великої війни з Росією, але вже під час АТО/ООС та анексії Криму Олександр Мамай публічно висловлював свої проросійські та прорадянські погляди.
Зокрема, у грудні 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення, політик заявив, що на Сході України має місце не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата".
Також він сумував за "жовтенятами", "піонерами", "комсомольцями" й неодноразово наказував знімати державний синьо-жовтий та націоналістисний червоно-чорний прапори з Монументу Слави у Полтаві.
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