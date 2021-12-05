Мер Полтави Мамай каже, що на Донбасі йде війна між "братами"

Про це він заявив ввечері 4 грудня 2021 року в етері одного з телеканалів, передає Еспресо.TV.



"Дуже прикро, що йде брат на брата", - сказав Мамай.



Також він повторив він повторив ще одну пропагандистську теху країни-агресора, зазначивши що на Донбасі українська армія нібито захищає не Батьківщину, а інтереси США.



"У нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави - США та Росія", - додав Олександр Мамай.



Відеопідтвердження слів Мамая є тут.



Довідка



Олександр Мамай прийшов у політику за підтримки Партії регіонів.



Потім був пов'язаний з проектом "За майбутнє".



Вважається близьким до скандального нардепа від ОПЗЖ, теж полтавчанина Іллі Киви.



Робив двозначні заяви на тему СРСР та комунізму.



Підпорядковані йому комунальні служби Полтави неодноразово знімали українські прапори - державний і націоналістичний - з монументу Слави, що в центрі міста.





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