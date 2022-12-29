СБУ вручила підозру меру Полтави через несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ
Полтавському міському голові Олександру Мамаю вручили підозру за статтею 114-2 КК України, це сталося після його заяви про створення в області військової частини, яка опікуватиметься 3 областями
Служба безпеки України повідомила про підозру меру Полтави Олександру Мамаю.
"За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України)", - поінформували в пресслужбі.
Зазначається, що Олександр Мамай поширив дані, які не були опубліковані в мережі ані Генштабом ЗСУ, ані Міністерством обороні, ані іншими уповноваженими державними органами.
Санкція статті, за якою підозрюють міського голову Полтави, передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
Раніше про це поінформувало регіональне ЗМІ "ЗМІСТ" із посиланням на власні джерела.
Журналісти нагадують: 15 грудня в інтерв'ю Олександр Мамай заявив про формування нового армійського корпусу ЗСУ на території Полтавської громади, який буде опікуватися трьома областями. Також він повідомив про дислокацію військових в приміщенні однієї з районних рад.
Довідка: Олександр Мамай прийшов у політику за підтримки Партії регіонів, потім був пов'язаний з проєктом "За майбутнє". Вважається близьким до скандального нардепа від ОПЗЖ, теж полтавчанина, Іллі Киви. Робив двозначні заяви на тему СРСР та комунізму. Підпорядковані йому комунальні служби Полтави неодноразово знімали українські прапори - державний і націоналістичний - з монументу Слави, що в центрі міста.
- У грудні 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення, Олександр Мамай заявив, що на Сході України має місце не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата".
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