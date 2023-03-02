Про це пише видання Зміст з зали суду.

Суд затвердив угоду Олександра Мамая зі слідством. Згідно з нею, він 1 рік не зможе обіймати публічні посади й отримав умовний термін замість 5 років в'язниці.

Окрім цього, Олександр Мамай уже повернув до бюджету витрачені гроші на прибиральниць.Під час засідання голова громади зізнався, що прибиральниць влаштували саме за його вказівкою, але не зміг пояснити навіщо він це зробив:

"Що спонукало мене до цієї дії, я досі не можу дати собі відповідь. Юридично ми всі перебуваємо у судовому засіданні, а морально винен у всьому тільки я", – каже голова Полтавської громади.

Екскерівниця "Інституту розвитку міста" Тетяна Татаріна вперше публічно підтвердила, що двоє її працівниць дійсно прибирали маєток Олександра Мамая, а не виконували роботу, яку мали. У всьому так само зізналися й дві працевлаштовані колись прибиральниці.

Вирок у цій справі завершує кар'єру Олександра Мамая як багаторічного очільника Полтави. Завдяки угоді зі слідством йому вдалося уникнути в'язниці й ще деякий час він залишатиметься головою громади через юридичні терміни.

Крім того, за умовами угоди міський голова зобов’язується перерахувати у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів" 2 млн грн.