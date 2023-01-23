Про це повідомляє видання "Полтавщина".

Так, на закритому засіданні 23 січня суддя Юрій Бабенко не задовольнив клопотання прокурора щодо відсторонення від посади міського голови Полтави строком на 2 місяці.

Таким чином міський голова Олександр Мамай продовжить виконувати свої обов’язки.

У грудні 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення, Олександр Мамай заявив, що на Сході України має місце не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата".

У грудні 2022 року Мамаю вручили підозру за статтею 114-2 КК України, це сталося після його заяви про створення в області військової частини, яка опікуватиметься трьома областями. Мер Полтави назвав підозру "політично вмотивованою".

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