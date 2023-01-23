Суд відмовився відсторонити від посади мера Полтави Мамая, якого підозрюють у розголошенні даних про військових
Київський районний суд Полтави відмовився відсторонити від посади мера міста Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні даних про військових
Про це повідомляє видання "Полтавщина".
Так, на закритому засіданні 23 січня суддя Юрій Бабенко не задовольнив клопотання прокурора щодо відсторонення від посади міського голови Полтави строком на 2 місяці.
Таким чином міський голова Олександр Мамай продовжить виконувати свої обов’язки.
- У грудні 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення, Олександр Мамай заявив, що на Сході України має місце не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата".
- У грудні 2022 року Мамаю вручили підозру за статтею 114-2 КК України, це сталося після його заяви про створення в області військової частини, яка опікуватиметься трьома областями. Мер Полтави назвав підозру "політично вмотивованою".
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