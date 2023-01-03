"Полюють на мою посаду": мер Полтави Мамай прокоментував підозру в розголошенні даних про військових
Мер Полтави Олександр Мамай вперше прокоментував підозру в розголошенні інформації про розміщення військових
Відеозвернення він опублікував 3 січня у себе в facebook.
Зокрема, він заперечив, що розголошував таємницю, адже ця інформація нібито є відкритою, і заявив, що на його посаду вже рік як полюють.
"Я отримав підозру в тому, чого я не робив. Це підозра однієї людини. Вона є необґрунтованою і політично вмотивованою. Мене звинуватили в тому, що 15 грудня на пресконференції я сказав інформацію, яка повʼязана із забезпеченням військових. Наголошую, що це не засекречена інформація, вона є відкритою. [...] Хочу сказати, що з подібними проханнями звертались сотні чиновників різного рівня, зокрема керівництво області, а звинувачують тільки мене. Рік на мене полюють, точніше на мою посаду", - заявив Мамай.
Окрім цього, за його словами, інформація, яку він розголосив, готувалась в обласній військовій адміністрації, "її бачили безліч працівників", вона зайшла відкритим листом і з нею ознайомились працівники міської ради, також її розіслали всім депутатам міської ради. Цю інформацію потрібно було повідомити депутатам, щоб вони прийшли на сесію і підтримали армію.
- У грудні 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення, Олександр Мамай заявив, що на Сході України має місце не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата".
- Раніше стало відомо, що полтавському міському голові Олександру Мамаю вручили підозру за статтею 114-2 КК України, це сталося після його заяви про створення в області військової частини, яка опікуватиметься 3 областями.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.56Продаж 42.6
- Актуальне
- Важливе