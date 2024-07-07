Є ризик того, що після війни проросійські партії будуть брати активну участь в політичному житті України, - політолог Кошель

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Зараз дуже дивним може здатись, що говорять про майбутні вибори, коли в країні триває війна. Втім, на цю тему потрібно говорити. Оскільки вже зараз існують дуже серйозні ризики того, що ОПЗЖ, “Опозиційний блок” й інші версії проросійських партій опиняться в активній політиці нашої країни. Лише під іншими назвами. Навряд чи хтось із нас міг уявити під Революції Гідності та першої фази війни з Росією, що проросійські партії знову будуть активні, будуть у парламенті та будуть впливати на політику держави. Це сталось", - пояснив Кошель.

На думку політолога, в Україні можуть з'явитись нові проросійські проєкти.

"Я думаю, що у звичному форматі проросійських партій в нас не буде в найближчі десятиліття. Втім, у нас зʼявляться нові проросійські проєкти. Зʼявляться євроскептики, які будуть будь-які питання євроатлантичної інтеграції переводити на сміх. І ці партії можуть бути успішними, що зараз показує досвід наших європейських союзників", - додав він.