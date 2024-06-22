Вибори відбудуться тоді, коли президент України не оголосить продовження воєнного стану, - Руслан Кошулинський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Скажу як політик. Згадайте, що найвищий рівень довіри у суспільстві до військових. А Верховна Рада – це політичний орган, де мислять категоріями політичної перемоги, не військової. І вони думають про наступні вибори. А ті всі витребеньки та вистребеньки є все-таки нівеляцією військових і довіри до них, щоб хоча б перетягнути на себе ковдру майбутніх політичних виборів. Вибори відбудуться тоді, коли президент України не оголосить продовження воєнного стану", - підкреслив голова Секретаріату ВО "Свобода".

За його словами, щодо механізму визначення проведення виборів, то чи це буде перемога, чи ще не буде перемоги, бо пан Руслан зазначив, що війна в Україні точиться з 2014 року і вибори відбувалися, хоча тоді були інакші механізми.

"Я, як політик, не говорив би про вибори після перемоги, а тоді, коли закінчиться воєнний стан. Тому вони готуються, думають про вибори, як зберегтися там, бо рейтинг довіри до Верховної Ради дуже низький. А певними кроками вони хочуть нівелювати довіру суспільства до військових, кажучи, що без нас, політичного керівництва, нічого не могли б зробити. Хоча насправді військові вирішують свої питання навіть всупереч", - зауважив Кошулинський.

9 травня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 11 серпня.



