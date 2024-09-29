"Намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях міста": DeepState розповів про ситуацію у Вугледарі

Про це повідомляє DeepState.

"Після взяття шахти "Південнодонбаська № 1" росіяни зі сторони дач просуваються в східну частину Вугледару та намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає піхота", - повідомили аналітики.

Зазначається, що ворог намагається тиснути з правого флангу, але поки до міста не добрався.

За даними аналітиків, росіяни залучили додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема, підрозділи БПЛА, які активно працюють дронами. Також окупанти стирають місто постійними обстрілами.