"Намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях міста": DeepState розповів про ситуацію у Вугледарі
Російська окупаційна армія не полишає спроб наступати біля Вугледару Донецької області - ворог намагається закріпитись у багатоповерхівках й околицях міста
Про це повідомляє DeepState.
"Після взяття шахти "Південнодонбаська № 1" росіяни зі сторони дач просуваються в східну частину Вугледару та намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає піхота", - повідомили аналітики.
Зазначається, що ворог намагається тиснути з правого флангу, але поки до міста не добрався.
За даними аналітиків, росіяни залучили додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема, підрозділи БПЛА, які активно працюють дронами. Також окупанти стирають місто постійними обстрілами.
-
26 вересня військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців спростували інформацію про вихід з Вугледара.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе