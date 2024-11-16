Адвокат Масі Найєм: "Ухилянти - це росіяни, фактично"

Про це він розповів на YouTube-каналі "Інтерв'ю | ЛЮДИ | Каміла Грабчук".

Найєм зазначив, що серед українців є багато тих, хто готовий захищати країну, але ухилянти, за його словами, заслуговують на те, щоб їх називали росіянами й взагалі про них забути. Серед основних причин ухилення він виокремив невизначеність, низький статус ветеранів та труднощі, з якими стикаються їхні родини.

"Я не кажу, що ухилянти це добре. Ухилянти — це погано, ухилянти — це росіяни, фактично. Давайте прирівняємо і забудемо про них", - підкреслив адвокат.

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Він також наголосив на необхідності створення умов, щоб до служби йшли "здорові нормальні люди, які хочуть воювати". За словами Найєма, саме невизначеність у питанні безпеки й стабільності для їхніх родин є головним страхом, а не сама загроза смерті.

"Є достатньо здорові нормальні люди, які хочуть воювати чесно. Їм потрібна визначеність, визначеність їм і їхнім родинам. Я до кінця життя буду вірити, що люди насправді не так сильно бояться смерті, скільки невизначеності щодо їх родин", - додав він.

Також адвокат порушив питання економічного бронювання, зазначивши, що важливо не лише забезпечити функціонування економіки, а й організувати ротацію військових на фронті.

"Там теж хлопці сидять і вони чекають, коли ви приймете рішення щодо того, щоб їх замінили, а просто піти вони теж не можуть", - пояснив Найєм.