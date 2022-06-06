"Одного ока в мене не буде ніколи": поранений Найєм прийшов до тями

Про це він написав у Facebook.

"Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано.Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі", - зазначив Найєм.

Масі Найєм - український адвокат, засновник юридичної компанії "Міллер", військовослужбовець ЗСУ. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.

5 червня стало відомо, що Найєм отримав поранення на фронті.