"Одного ока в мене не буде ніколи": поранений Найєм прийшов до тями
Важко поранений на війні адвокат Масі Найєм прийшов до тями та повідомив про втрату ока
Про це він написав у Facebook.
"Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано.Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі", - зазначив Найєм.
Масі Найєм - український адвокат, засновник юридичної компанії "Міллер", військовослужбовець ЗСУ. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.
- 5 червня стало відомо, що Найєм отримав поранення на фронті.
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