Адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті
Український адвокат Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав поранення. Його госпіталізують до лікарні у Дніпрі
Про це повідомили режисер Олег Сенцов та бізнесмен Андрій Ставніцер.
"Масі Найєм - важкопоранений, везуть в лікарню. Тримайся, Друже, ми молимося за тебе!" - написав Сенцов.
Згодом брат Масі, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив у телеграм, що в чоловіка тяжке поранення голови та ока.
"Був у комі, час від часу приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз стан стабільний. Дрставлений у Дніпро, в обласну лікарню ім. Мечникова", - написав Мустафа Найєм про стан брата.
Він зазначив, що Масі Найєма готують до операції.
Раніше Ставніцер повідомив, що Найєм отримав поранення в голову.
"Масі Найєм, тримайся, друже. Хто вміє молитися - молюся за вас. Поранення у голову. Його везуть у Дніпро до госпіталю", - написав Ставніцер.
Також інформацію про поранення Найєма підтвердив Сергій Стерненко.
"На фронті важко поранено мого друга та адвоката Масі Найєма. Друже, я знаю, що пізніше ти прочитаєш цей пост. Давай одужуй скоріше, нам ще на концерт Balthazar треба сходити та на засідання по самозахисту з‘їздити", - написав він.
Про поранення також написала журналістка Яніна Соколова.
"Масі Найєм поранення в голову. Везуть до Дніпра. Ми тримаємо тебе за руку. Живи, будь ласка", - написала Яніна.
Масі Найєм - український адвокат, засновник юридичної компанії "Міллер", військовослужбовець ЗСУ. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.
- У грудні 2019 року адвокат Найєм заявив, що не захищатиме підозрюваних у вбивстві Шеремета, і розкритикував слідство.
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