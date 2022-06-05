Адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті

Про це повідомили режисер Олег Сенцов та бізнесмен Андрій Ставніцер.

"Масі Найєм - важкопоранений, везуть в лікарню. Тримайся, Друже, ми молимося за тебе!" - написав Сенцов.

Згодом брат Масі, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив у телеграм, що в чоловіка тяжке поранення голови та ока.

"Був у комі, час від часу приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз стан стабільний. Дрставлений у Дніпро, в обласну лікарню ім. Мечникова", - написав Мустафа Найєм про стан брата.

Він зазначив, що Масі Найєма готують до операції.

Раніше Ставніцер повідомив, що Найєм отримав поранення в голову.

"Масі Найєм, тримайся, друже. Хто вміє молитися - молюся за вас. Поранення у голову. Його везуть у Дніпро до госпіталю", - написав Ставніцер.

Також інформацію про поранення Найєма підтвердив Сергій Стерненко.

"На фронті важко поранено мого друга та адвоката Масі Найєма. Друже, я знаю, що пізніше ти прочитаєш цей пост. Давай одужуй скоріше, нам ще на концерт Balthazar треба сходити та на засідання по самозахисту з‘їздити", - написав він.

Про поранення також написала журналістка Яніна Соколова.

"Масі Найєм поранення в голову. Везуть до Дніпра. Ми тримаємо тебе за руку. Живи, будь ласка", - написала Яніна.

Масі Найєм - український адвокат, засновник юридичної компанії "Міллер", військовослужбовець ЗСУ. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.

У грудні 2019 року адвокат Найєм заявив, що не захищатиме підозрюваних у вбивстві Шеремета, і розкритикував слідство.

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