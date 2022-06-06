Адвоката Масі Найєма, який отримав важке поранення на фронті, прооперували
Лікарі прооперували українського адвоката Масі Найєма, який отримав поранення, захищаючи Україну від загарбників. Він перебуває під апаратом штучного дихання
Про це у телеграм повідомив його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання", - написав він.
За словами Мустафи Найєма, лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні його брата.
Масі Найєм - український адвокат, засновник юридичної компанії "Міллер", військовослужбовець ЗСУ. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.
- Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав важке поранення в голову. Його госпіталізують до лікарні у Дніпрі.
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