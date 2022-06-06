Адвоката Масі Найєма, який отримав важке поранення на фронті, прооперували

Про це у телеграм повідомив його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання", - написав він.

За словами Мустафи Найєма, лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні його брата.

Масі Найєм - український адвокат, засновник юридичної компанії "Міллер", військовослужбовець ЗСУ. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.

Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав важке поранення в голову. Його госпіталізують до лікарні у Дніпрі.

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