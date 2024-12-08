"Вакансій буде безліч". Батальйон К-2 перетворюється в окремий полк безпілотних систем

Про це йдеться у заяві Вереса, з якою він виступив 8 грудня 2024 року, на офіційній сторінці батальйону К-2 54 ОМБр у Facebook.

"Наш підрозділ був сформований в далекому 2014 році. У нас була невеличка група людей. Офіційно підрозділ був створений вже у 2018 році. У 2022 році ми стали великим механізованим батальйоном. До 2024 року ми стали одним із найбільших батальйонів сухопутних військ, по простому – самої піхоти. Але з невеличкими елементами сучасності ведення війни. Я, як командир батальйону К-2 хочу офіційно заявити, що ми створюємо новий окремий полк безпілотних систем", - зазначив Кирило Верес.

Про першочергові завдання полку

За словами Вереса, першочерговими завданнями полку стануть збереження життя особового складу та утримання визначеної смуги відповідальності.

"Тому хочу оголосити великий набір до наших лав. Всіх бажаючих, якщо буде можливість переведення з інших підрозділів, ми з радістю розглянемо такі кандидатури. Хлопців, які тимчасово залишили свої позиції, в народі – просто СЗЧ, ми не будемо розбиратися, з яких причин це було", - додав підполковник.

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Зазначається, що робота буде як у тилу, так і на передовій. У нагоді стануть люди різних професій: від водіїв та діловодів до операторів та інженерів БПЛА різних типів.

"Вакансій буде безліч. Роботи буде дуже багато. Від малого – до великого. Від хлопців, які будуть збирати дрони, до фахівців, які будуть їх випускати та скеровувати до якоїсь цілі, або виконувати якесь завдання. Також потрібні в підрозділі забезпечення. Ну, а якщо по-простому, ми створюємо дуже велику сім’ю, яка всіх запрошує до наших лав", - резюмував Верес.

Дізнатися більше інформації про полк безпілотних систем можна за посиланням.