За наказом Сирського кожна бригада має створити штатний підрозділ рекрутингу

Раніше у ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. У Генштабі наголошують, що вони й надалі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.