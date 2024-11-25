За наказом Сирського кожна бригада має створити штатний підрозділ рекрутингу
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський 25 листопада наказав кожному командирові бригади створити штатний підрозділ рекрутингу
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
"Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що таке нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.
- Ще у жовтні командирам бригад дозволили призивати добровольців безпосередньо до військових частин без попереднього звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Раніше у ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. У Генштабі наголошують, що вони й надалі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.
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