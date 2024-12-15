У застосунку "Армія+" стали доступними переведення для воїнів Нацгвардії, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Зараз – на першому етапі – для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії", - зазначив Зеленський.

За його словами, найближчим часом в "Армію+" також додадуть підрозділи прикордонників.

"Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних Сил України. Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", - резюмував Зеленський.