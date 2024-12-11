З 15 грудня Нацгвардія приєднається до застосунку Армія+ щодо переведень, - Міноборони

Про це розповіла заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми працюємо з особовим складом, діловодами, командирами бригад та батальйонів. Експеримент рухається дуже добре, нам подобається динаміка. Починаючи з 15 грудня, ми будемо розповсюджувати цей експеримент на Національну гвардію", - повідомила вона.

Черногоренко пояснила, чому деяким військовим відхиляють рапорти про переведення в іншу частину, та які алгоритми зараз працюють.

"Більше 3 тис. рапортів позитивно вирішені. Люди вже здають посади і переїжджають в ту військову частину, де вони будуть вмотивовані. Щодо 6 тис. – приблизно половина з цих рапортів відхилено через те, що не всі дані надані військовослужбовцям. Тобто це потенційно позитивні рапорти. Ми надаємо повідомлення в Армія+ військовим, щоб переподали рапорт, отримали розгляд по суті і можливо позитивне рішення. Щодо рапортів, які були відхилені, експеримент стосується певних сценаріїв. Є чотири сценарії, за яких можна перевестися: з бойової в бойову бригаду, з тилової в бойову бригаду, з бойової бригади в тилову (за наявності висновку військово-лікарської комісії, що ти не можеш більше обіймати ту посаду, на якій працював). Якщо військовослужбовці ігнорують ці умови експерименту та постанови, їхні рапорти відхиляються, що є закономірним, законним і логічним", - пояснила вона.