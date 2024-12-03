У листопаді 6 тис. військових добровільно повернулися до служби із СЗЧ, - ЗСУ
Минулого місяця 6 тис. військовослужбовців добровільно повернулися до лав Збройних сил України після самовільного залишення військової частини
Про це повідомив начальник запобігання вчиненню, виявлення і припинення правопорушень – заступник начальника Головного управління ВСП ЗСУ полковник Олександр Гринчук на брифінгу, передає Укрінформ.
"Протягом останнього місяця 6 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися у військові частини", - сказав він.
За словами Гринчука, загалом 40-60% військових добровільно повертаються у свої частини із СЗЧ. Однак він не назвав кількість військових, які залишили частини чи дезертирували, адже ця тема є чутливою.
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У матеріалі зазначено: на брифінгу йшлося про механізм, який забезпечує повернення військових із СЗЧ. Так, військовослужбовців після повернення розподілять у батальйони резерву армійських корпусів оперативного резерву, після чого – у визначені військові частини (окрім тієї, яку вони самовільно залишили).
Підкреслюється, що за результатами військові із СЗЧ мають свої причини не повертатися в попередні підрозділи.
- З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тис. щодо дезертирства.
- 21 листопада Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.
- 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував.
- Військовослужбовці, які до 1 січня 2025 року повернуться до своїх частин після самовільного залишення служби, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями.
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