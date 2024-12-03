У листопаді 6 тис. військових добровільно повернулися до служби із СЗЧ, - ЗСУ

Про це повідомив начальник запобігання вчиненню, виявлення і припинення правопорушень – заступник начальника Головного управління ВСП ЗСУ полковник Олександр Гринчук на брифінгу, передає Укрінформ.

"Протягом останнього місяця 6 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися у військові частини", - сказав він.

За словами Гринчука, загалом 40-60% військових добровільно повертаються у свої частини із СЗЧ. Однак він не назвав кількість військових, які залишили частини чи дезертирували, адже ця тема є чутливою.

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У матеріалі зазначено: на брифінгу йшлося про механізм, який забезпечує повернення військових із СЗЧ. Так, військовослужбовців після повернення розподілять у батальйони резерву армійських корпусів оперативного резерву, після чого – у визначені військові частини (окрім тієї, яку вони самовільно залишили).

Підкреслюється, що за результатами військові із СЗЧ мають свої причини не повертатися в попередні підрозділи.