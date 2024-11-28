Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ
Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Зазначено, що 28 листопада документ повернуто з підписом президента.
Відповідно до закону, під час дії воєнного стану продовжується дія контракту тих військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували, а потім добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність продовжити її.
Для таких військових поновлюють виплати грошового забезпечення, здійснення продовольчого, речового й інших видів забезпечення, пільг і соціальних гарантій.
Відкриті проти дезертирів кримінальні провадження не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.
- З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тис. щодо дезертирства.
- 21 листопада Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.
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