Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зазначено, що 28 листопада документ повернуто з підписом президента.

Відповідно до закону, під час дії воєнного стану продовжується дія контракту тих військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували, а потім добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність продовжити її.

Для таких військових поновлюють виплати грошового забезпечення, здійснення продовольчого, речового й інших видів забезпечення, пільг і соціальних гарантій.

Відкриті проти дезертирів кримінальні провадження не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.