Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ

Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ

Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
18:10
Війна з Росією ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував

Зміст

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зазначено, що 28 листопада документ повернуто з підписом президента.

Відповідно до закону, під час дії воєнного стану продовжується дія контракту тих військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували, а потім добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність продовжити її.

Для таких військових поновлюють виплати грошового забезпечення, здійснення продовольчого, речового й інших видів забезпечення, пільг і соціальних гарантій.

Відкриті проти дезертирів кримінальні провадження не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

  • З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тис. щодо дезертирства.
  • 21 листопада Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Читайте також:
Кім Чен Ин побував на випробуваннях першого ударного дрону КНДР
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
"Останній крок до розриву зв'язків між країнами": КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
Михаїл Кавелашвілі
Автор Юлія Лаврук
27 листопада, 2024 середа
Партія влади обрала кандидата на пост президента Грузії
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 листопада
18:22
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили дрони по Україні: ситуація вдень 28 листопада
18:08
Огляд
ймовірний ракетний комплекс РС-26 "Рубеж"
Рубеж, Орешнік, Кедр – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро
18:06
МЗС України
У МЗС позитивно оцінили рішення Трампа призначити Келлога спецпредставником США з питань України
18:02
Кіпр
Кіпр позбавив громадянства 77 осіб: у списку Коломойський і Дерипаска
18:00
OPINION
Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна
17:56
Wizz Air
В уряді пояснили, чому Україна не може відкрити небо, на відміну від Ізраїлю
17:54
Херсон
За найгіршим сценарієм у Херсоні через обстріли РФ світла може не бути кілька днів, - Мрочко
17:45
Харківський академічний драматичний театр
У Харкові колишній театр ім. Пушкіна матиме ім'я Квітки-Основ'яненка
17:39
Ексклюзив
Сибіга і Сікорський
Переговори Сибіги й Сікорського є шансом нормалізувати відносини між Україною й Польщею, - політолог Магда
17:35
У Києві піротехніки виявили залишки російської крилатої ракети Х-55
17:26
МАГАТЕ
МАГАТЕ не виконує своєї ролі з термінового захисту українських АЕС від ракетних атак РФ, – Greenpeace
17:23
Австралія
Вперше у світі: сенат Австралії ухвалив закон про заборону користуватися соцмережами дітям до 16 років
17:06
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про підвищення податків
17:03
Перше видання книжки "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали за $44,5 тис.
17:02
війна з Росією
The Economist: Як Дональд Трамп впорається з війною в Україні? І як на це відреагують Україна, Росія та Європа?
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це може бути пас адміністрації Трампа: Defense Express про підготовку США нового пакета військової допомоги Україні
16:57
Щомісячний оборот - понад 10 млн грн: на Одещині й Київщині підпільно виробляли батарейки
16:55
Заморожені активи РФ: Україна та ЄС підписали документ, що є кроком до виділення перших €18,1 млрд
16:53
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 80 боєзіткнень: найбільше атак на Покровському та Курахівському напрямках
16:53
МВФ
З МВФ обговорювали, за яких умов можливе підвищення ПДВ в Україні, - Марченко
16:43
курячі яйця
Антимонопольний комітет перевіряє обґрунтованість здорожчання курячих яєць
16:43
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Новий порядок бронювання: що зміниться з 1 грудня?
16:42
Зірка "Нестримних" Дольф Лундгрен оголосив про одужання після 9 років боротьби з раком
16:32
Грузія ЄС
Грузія відмовляється від переговорів про вступ в ЄС до 2028 року, - премʼєр Кобахідзе
16:31
Дмитро Лубінець
РФ заявила про готовність передати Україні 630 військовополонених. Лубінець каже, що списків не отримував
16:31
Тисяча гривень
Очільник Мінфіну Марченко розповів, звідки візьмуть кошти на виплату "тисячі від Зеленського"
16:17
Коригувала удари окупантів по Житомирщині і планувала втекти до РФ: переселенку з Донеччини засудили до 15 років тюрми
16:10
Оновлено
електроенергія, відключення
Світла буде менше: Укренерго оновило інформацію про вимкнення 28 листопада
16:00
OPINION
Путін пропонує Трампові "захопливу гру"
15:59
Зірка "Кримінального чтива" Семюел Джексон не вважає номінацію на "Оскар" почесною
15:58
Світовий банк
Світовий банк надасть Україні $664 млн на субсидії та підтримку ВПО
15:49
окупанти
Метри, які росіяни зараз намагаються окупувати на Донбасі, найкривавіші з часів Другої світової, - Сибіга
15:27
РЛС "Подльот"
Бійці ГУР в окупованому Криму знищили російську РЛС "Подлет" вартістю $5 млн
15:26
"Так ніхто не кохав": Пивоваров і Барських випустили пісню на слова Володимира Сосюри
15:18
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про Держбюджет на 2025 рік
15:17
безпілотник, дрон
У Фінляндії збудують завод з виробництва дронів для України та ЄС
15:11
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Чому Умєров повертається з пустими руками?": військовий експерт Селезньов про візит міністра оборони до Сеула
14:58
Патріарх Кирил
"Християнам не страшний кінець світу": патріарх Кирил закликав росіян не боятися ядерної війни
14:55
Оновлено
розстріл українських полонених
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі
14:47
Рінго Старр розповів, хто зіграє його в байопіку про The Beatles
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV