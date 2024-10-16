Офіс генпрокурора з 2022 року зареєстрував майже 60 тис. проваджень щодо СЗЧ

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише Українська правда.

Прокурори зазначили, що з січня 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ, серед них закрито 2 592. До того ж за цей же період зареєстровано 29 521 правопорушення щодо дезертирства, з яких закрито 414.

В Офісі генпрокурора також додали, що за січень - вересень 2024 року зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже вчетверо більше дезертирства, ніж за аналогічний період торік.

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Водночас кількість судових вироків за СЗЧ і дезертирство значно менша за чисельність зареєстрованих кримінальних правопорушень. Так за даними пресцентру судової влади:

у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 - 2 165, впродовж січня - вересня 2024 - 766;

У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році - 195, впродовж січня - вересня 2024 - 177.

Зазначимо, що військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який публічно оголосив про СЗЧ, сказав, що готовий повернутися на службу, коли буде чітко встановлено її терміни.