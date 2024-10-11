СЗЧ Гнезділова: військовий заявив у суді, що готовий повернутися на службу, коли уряд встановить її чіткі терміни
Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який публічно оголосив про СЗЧ, сказав, що готовий повернутися на службу, коли буде чітко встановлено її терміни
Про це він сказав у залі суду 11 жовтня, передає hromadske.
За його словами, влада обіцяла встановити чіткі терміни служби ще 8 місяців тому, але не зробила цього.
"Я за те, щоб нарешті у нашій країні відповідальність була не тільки для військових, які пішли у СЗЧ, а й для Верховного Головнокомандувача, що обіцяв це (чіткі терміни служби, — ред.) військовим. А ще для міністра оборони, який також обіцяв. Я хочу, щоб нарешті нас почули", — сказав Гнезділов.
Він наголосив, що боротиметься за своє звільнення й, можливо, навіть оголосить голодування.
"Я все ж таки чекаю, коли буде відповідна ініціатива від наших керманичів. Якщо її не буде, крім того, що я боротимуся за свою свободу, я застосовуватиму інші методи впливу. Як-от голодування та інше. Якщо наша країна дожилася до того, що тюрми заповнені військовими і їх не хочуть чути, тоді нам треба боротися навіть ціною власного життя", — висловився військовослужбовець.
Що передувало
Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.
"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.
Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.
25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.
ДБР 9 жовтня затримало Сергія Гнезділова, а наступного дня йому повідомили про підозру.
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