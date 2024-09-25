СЗЧ Гнезділова: ДБР відкрило кримінальну справу
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова про самовільне залишення служби
Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі Суспільному.
За її словами, 23 вересня прокуратура внесла в реєстр досудових розслідувань відомості щодо можливого ухилення від служби громадянином. В межах слідства перевіряється виконання Гнезділовим обов’язку військової служби та наказів командирів. Орган розслідування – ДБР.
"В результаті моніторингу медіа зареєстровано кримінальне провадження і проводяться слідчі дії",- додала речниця.
За даними джерела агенства "Інтерфакс-Україна", справу відкрила 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
Співрозмовник агентства наголосив, що Гнезділов поки не має жодного процесуального статусу й не отримав підозру.
"Наразі він перебуває на лікарняному, термін якого закінчується найближчим часом. Якщо протягом трьох днів після цього він не прибуде на місце служби, ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення", - пояснив співрозмовник агентства.
Що передувало
Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й нині перебуває у Києві.
"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, й вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.
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У 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.
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