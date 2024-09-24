Хороший командир сам ідентифікує моральний стан своїх бійців і вживає заходів. Комусь дати можливість побачити родину, комусь відіспатись, когось відправити в додаткове навчання тощо. Але командир знає, як це робити так, щоби підрозділ не постраждав, а зберігав свою боєздатність і виконував завдання.

Війна триває третій рік... і в ЗСУ більшість - мобілізовані люди з цивільного життя. Відпустки стали серйозним полегшенням, коли їх ввели, але це вже давно не вичерпує потребу військових. Не бачити, як ростуть твої діти, не мати можливості провести час на вихідні — все це страшна особиста трагедія, яку дуже важко пережити.

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Але СЗЧ - це не просто не вихід, це катастрофа. Коли хтось йде в СЗЧ — він підставляє своїх. Це означає, що хтось мусить робити його роботу, хтось буде сидіти більше на позиції, хтось - більше робити документів і тому подібне. Це означає менше людей на позиціях і більший ризик захоплення. Це означає, ще більше виснаження інших. І при цьому без жодного розуміння, чи повернеться воїн, чи ні.

На цьому фоні пропаганда СЗЧ ще більше зло, бо фактично це пропаганда підриву внутрішніх сил.

Є дуже проста річ, але яку дуже важко зрозуміти. Війна стосується всіх. Немає якихось умовних ЗСУ, які мають її виграти. Бо ці ЗСУ — це більшість звичайних учора людей, з нормальним життям, з сім’ями, роботою і відпочинком. Так, не всі можуть бути воїнами і роблять внесок донатом, волонтерством чи іншим. Але всі, хто може бути воїном, — мають ним стати. Бо поразка у війні означає катастрофу для всіх, а не лише для тих, хто воює.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист