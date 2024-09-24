СЗЧ Гнезділова: у бригаді військового призначили службове розслідування

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі бригади.

"Військовослужбовець 56 ОМБр Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. За цим фактом призначили службове розслідування та проводять усі передбачені законодавством процесуальні дії", — поінформували у преслужбі.

Також наголосили, що командування військової частини має нульову толерантність до скоєння подібних учинків.

Що передувало

Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й нині перебуває у Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, й вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.

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