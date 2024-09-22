"Невизначеність чітких термінів служби дуже демотивує": військовослужбовець 56-ї ОМБр Гнезділов про своє рішення самовільно залишити військову частину

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я багато днів думав, чи варто це робити. У своєму дописі я пояснив, як це відбувається. В нас є міграція у відносний тил, на тилові посади та переведення в Київ та інші місця. Коли я 5 років тому долучився до ЗСУ, то вірив, що це важливо для країни й робив те, що мав робити. Втім, тотальна невизначеність щодо термінів служби дуже пригнічує та вбиває. І я говорю не тільки за себе, а й про тих, хто знаходиться в окопах три й більше років. І всі хочуть розуміти, що буде далі. Якщо нам кажуть, що мобілізувати більше немає кого, то чи впевнені ми в тому, що через пів року лінія фронту не впаде?!" - пояснив Гнезділов.

Військовослужбовець наголосив, що в країні немає жодного розуміння архітектури національної безпеки.

"Я зараз перебуваю в Києві. Не переховуюсь, мене можна побачити час від часу на вулиці. Так от, я тут бачу багато здорових чоловіків, які здатні нести службу. І тут головним питанням є те, якою має бути архітектура нашої національної безпеки - це ті люди, які добровільно прийшли до війська й закінчуються, чи все ж таки це громадянський обовʼязок кожного громадянина згідно з 65-ю статтею Конституції України. Якщо людина не виконує обовʼязок, не хоче його виконувати, то як держава має на це реагувати та як обмежувати її права та чи взагалі обмежувати. Сьогодні держава обрала іншу доктрину й політику. Зокрема, в нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними й вони будуть служити до перемоги", - додав він.

