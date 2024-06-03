Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Не буде так, що хтось за вас воює
OPINION

Не буде так, що хтось за вас воює

Сергій Гнезділов
3 червня, 2024 понедiлок
10:07
Погляд Сергій Гнезділов

Бізнес чомусь часом забуває, що головна загроза існуванню їхніх статків і успіху — Росія

Зміст

Не повірите. Тільки от щойно говорив з одним європейським медіа про мобілізаційні та демобілізаційні процеси, про те як наш бізнес думав пропетляти, а влада ігнорувала наявну проблему, не встигли договорити, як побачив допис одного бізнесмена, який скаржиться на відсутність бронювання для свого бізнесу.

А в коментарях — ціла плеяда бізнесменів, які наввипередки ниють про те, що вони більш стратегічні. І молоко вони збирають, і хліб сіють, і на всіх фронтах — саме без них країна загнеться.

Бізнес чомусь часом забуває, що головна загроза існуванню їхніх статків і успіху — Росія.

Читайте також: Еволюціонувати або померти

Всі забули, що військові, які два роки тому були цивільними, сумлінно давали країні фору. І цим шансом ви не скористались. Ви усі уникали серйозної розмови про те, якою буде подальша війна.

Мені дивно, коли топменеджер скавчить про проблему, коли є очевидне рішення: наймай ветеранів, агітуй за демобілізацію.

Демобілізований не втече за кордон, його не мобілізує [в осяжному майбутньому] ТЦК, він свідомий громадянин, який ще два роки тому був спеціалістом, кожен у своїй галузі.

Ви так ниєте про відсутність бронювання, наче вас прям зараз криє без упину батарея стволки.

Напрацьовуйте рішення, справедливе, а не дискрімінуюче, ба більш, демотивуюче діючих військових.

Жадан, Чех, Чапай — у війську. Хто пише краще них, хто має право на бронювання як письменник?

Я в окопах зустрічаю першокласних спеціалістів. Може, час повернути їх туди, на економічний фронт, а економічний — в окопи? Може, все ж таки на часі ротація? Я із задоволенням буду донатити на армію, пацани. І приїжджатиму дуже часто.

Не буде так, що хтось за вас воює: скільки б ви не заробляли, які б унікальні ви не були. Скільки б ви, до речі, не донатили.

Здавалося б, банальні речі, які треба проговорювати. Війна — справа всіх нас. Які нах*р бронювання, не каламутьте і без того мутну воду.

Джерело

Про автора. Сергій Гнезділов, журналіст, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
бізнес
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Рамштайн-3
Автор Антін Борковський
2 червня, 2024 неділя
Найгірший час у війні пройшов – починається етап, який буде завершальним, - політолог Чех
нафта
1 червня, 2024 субота
Через удари українських дронів імпорт нафти з Індії до РФ зріс до 10-місячного максимуму
електроенергія, шахеди
2 червня, 2024 неділя
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 2 червня
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.82
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
10:49
"Я, "Побєда" і Берлін"
Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" стала доступна для перегляду онлайн
10:41
Шпигував за підрозділами ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала російського інформатора
10:40
Ексклюзив
окупанти оркі русня
За останні дві доби ворог трохи видохся: Плетенчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
10:36
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
10:29
протести у Грузії, закон про "іноагентів"
Очільник парламенту Грузії підписав закон про "іноагентів"
10:20
АВВА
Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції
10:13
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Прокуратура розслідує факти знущання з українських військовополонених на Харківщині, відео яких поширили в мережі
09:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 червня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:35
Оновлено
Окупанти вночі масовано обстріляли бази відпочинку на Харківщині: є загиблий і постраждалі
09:33
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
09:22
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець пояснив, про що може свідчити зменшення інтенсивності бойових зіткнень на лінії фронту
09:22
Оновлено
Дані екзитполів: у Мексиці на виборах президента перемагає Клаудія Шейнбаум
09:11
Лісова пожежа на Харківщині
На Харківщині палають понад 4 тис. га лісів через російські обстріли
08:49
Оновлено
єврейська громада україни
Дві ізраїльські партії погрожують вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
08:38
Інтерв’ю
Олександр Харченко
Як Банкова впливає на Укрінформ. Коментар Олександра Харченка
08:31
На фото: система ППО
ППО і дозвіл бити по Росії дозволять Україні захистити Харків, - ISW
08:20
шпигун
Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської МІ-6
08:00
OPINION
Валерій Пекар
Що таке перемога?
07:29
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила в Україні 14 танків, 47 артсистем і понад 1200 військових
07:22
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Понад 14 тис. українців у 124 країнах світу оновили свої військові дані через Резерв+
07:17
Португалія
У Португалії на авіашоу зіткнулися два літаки: загинув пілот
06:55
родина дивиться кіно, телевізор
У Литві продовжили заборону на мовлення російських і білоруських телеканалів на невизначений термін
06:48
Чехія Україна
У Чехії запустили пілотний проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
06:32
Оновлено
Володимир Зеленський і Фердинанд Маркос-молодший
Зеленський прибув у Манілу і зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Деталі
06:30
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто заявив, що Угорщина не визначилась з участю у Саміті миру у Швейцарії
05:43
Дональд Трамп
Трамп відкрив акаунт у TikTok і за перші години отримав мільйони підписників
00:58
Шольц путін
Москві має бути зрозуміло, що ми захищатимемо кожен квадратний дюйм території НАТО, - Шольц
00:32
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує завод з виробництва військової техніки
У КНДР заявили, що тимчасово припинять запуск сміття на територію Південної Кореї
00:05
Анатолій Толок
На 85 році життя помер народний артист України Анатолій Толок
2024, неділя
2 червня
23:43
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони 5 разів дали жорстку відсіч окупантам у районі Кринків: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
23:21
ЗРК Patriot
Україна може збивати німецькими Patriot ворожу авіацію над територією РФ, - генерал-майор Фройдіг
22:50
Затриманий у Польщі за підпали білорус Степан Костюченко
Хто виявився серед паліїв, задіяних ГРУ у Польщі: з'явилися подробиці
22:47
Українська електроенергія пішла в Європу
Ситуація в енергосистемі наступного тижня буде ще складнішою, - голова Укренерго Кудрицький
22:28
Ельвіра Набіуліна
Очільниця центробанку РФ Набіуліна посилила охорону й практично живе на робочому місці, де у неї є перукарня та хімчистка, - The Economist
22:20
Ексклюзив
Сектор Гази
Що буде, якщо мирний план Байдена щодо Гази не спрацює. Пояснення Якубовича
22:18
жінки ЗСУ
Комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко: усі жінки з 18 років теж мають бути військовозобов'язаними, воювати треба з 23 років
21:46
Оновлено
світло
В яких областях України 3 червня протягом доби діятимуть графіки відключення світла
21:43
Ексклюзив
Ціни на комунальні послуги
Тарифи треба було підіймати ще у 2020 році, - експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Гончар
21:42
відкриття рекрутингового центру у Львові
Створити міжнародну мережу рекрутингу російських емігрантів до ЗСУ: яка пропозиція пролунала на форумі у Львові
21:32
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія не братиме участь у Саміті миру у Швейцарії: ЗМІ назвали причину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV