Не повірите. Тільки от щойно говорив з одним європейським медіа про мобілізаційні та демобілізаційні процеси, про те як наш бізнес думав пропетляти, а влада ігнорувала наявну проблему, не встигли договорити, як побачив допис одного бізнесмена, який скаржиться на відсутність бронювання для свого бізнесу.

А в коментарях — ціла плеяда бізнесменів, які наввипередки ниють про те, що вони більш стратегічні. І молоко вони збирають, і хліб сіють, і на всіх фронтах — саме без них країна загнеться.

Бізнес чомусь часом забуває, що головна загроза існуванню їхніх статків і успіху — Росія.

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Всі забули, що військові, які два роки тому були цивільними, сумлінно давали країні фору. І цим шансом ви не скористались. Ви усі уникали серйозної розмови про те, якою буде подальша війна.

Мені дивно, коли топменеджер скавчить про проблему, коли є очевидне рішення: наймай ветеранів, агітуй за демобілізацію.

Демобілізований не втече за кордон, його не мобілізує [в осяжному майбутньому] ТЦК, він свідомий громадянин, який ще два роки тому був спеціалістом, кожен у своїй галузі.

Ви так ниєте про відсутність бронювання, наче вас прям зараз криє без упину батарея стволки.

Напрацьовуйте рішення, справедливе, а не дискрімінуюче, ба більш, демотивуюче діючих військових.

Жадан, Чех, Чапай — у війську. Хто пише краще них, хто має право на бронювання як письменник?

Я в окопах зустрічаю першокласних спеціалістів. Може, час повернути їх туди, на економічний фронт, а економічний — в окопи? Може, все ж таки на часі ротація? Я із задоволенням буду донатити на армію, пацани. І приїжджатиму дуже часто.

Не буде так, що хтось за вас воює: скільки б ви не заробляли, які б унікальні ви не були. Скільки б ви, до речі, не донатили.

Здавалося б, банальні речі, які треба проговорювати. Війна — справа всіх нас. Які нах*р бронювання, не каламутьте і без того мутну воду.

Джерело

Про автора. Сергій Гнезділов, журналіст, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади

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