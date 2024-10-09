ДБР затримало військовослужбовця Гнезділова, який публічно оголосив про СЗЧ

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Там нагадали, що Гнезділов повідомив про СЗЧ 21 вересня, а вже 23 вересня Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування ДБР.



Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення.



"Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду ВЛК, однак насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся та впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців", - розповіли в ДБР.

Сам Гнезділов на особистій сторінці у Facebook підтвердив факт затримання.

"Мене затримано", - коротко поінформував він.

Що передувало

Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває у Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, й вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.

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Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.

25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.