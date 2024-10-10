Військовому Гнезділову, який оголосив про СЗЧ, повідомили про підозру
Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини (СЗЧ), повідомили про підозру
Про це повідомив адвокат військового Олександр Шадрін, передає Суспільне.
Адвокат додав, що найближчим часом суд буде обирати Гнезділову запобіжний захід.
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Зазначимо, що напередодні ДБР затримало військовослужбовця. Як пише "Суспільне", дії військового кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Що передувало
Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.
"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.
Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.
25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.
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