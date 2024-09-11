Що таке СЗЧ та яке покарання передбачено за самовільне залишення частини: пояснення адвокатки

Про те, що таке СЗЧ і чому до цього правопорушення таке неоднозначне ставлення, в ефірі Еспресо розповіла Оксана Доготер, адвокатка з кримінального права адвокатського об’єднання "Актум".

Чому військові самовільно залишають частини

З початку року, за офіційними даними, зареєстровано вже 37 тис. випадків самовільного залишення частини.

За словами адвокатки, недостатня комунікація вищого військового командування з підлеглими є головною передумовою до скоєння таких правопорушень.

"На моє особисте переконання, більшість таких справ пов'язані з тим, що у військовослужбовців вищої ланки відсутній взаємозв'язок і розуміння з військовослужбовцями нижчої ланки. Тобто командування не чує своїх підлеглих", – сказала Оксана Доготер.

Ще один фактор – це відсутність морально-психологічної підготовки військовослужбовців.

"Оскільки вони не впевнені в собі, там немає належної мотивації, це також є однією з підстав залишення частини", - додала адвокатка.

Вона зазначила, що в її практиці є чимало подібних справ. Так, в одному з випадків військовий лишився єдиним, хто вижив, і в нього серйозні проблеми зі здоров’ям. Ще один випадок пов’язаний із тим, що людину притягують до відповідальності за втрату зброї, за яку вона не мала відповідати: військовослужбовець був командиром групи, і його головна відповідальність полягала в тому, щоб урятувати життя своїм побратимам.

Як адвокати допомагають фігурантам подібних справ

"У нашому адвокатському об'єднанні проводяться відповідні тренінги з участю всіх адвокатів. У нас є відповідна протокольна форма дій, послідовності дій і тих доказів, які ми в обов'язковому порядку збираємо", – зазначила Оксана Доготер.

За її словами, українська судова система загалом не бере до уваги підстави, які передували СЗЧ, але військовий адвокат на стадії досудового розслідування збирає величезну кількість документів та іншої доказової бази, зокрема пояснень співслужбовців щодо того чи іншого випадку СЗЧ.

Так, наприклад, якщо СЗЧ пов’язане зі станом здоров’я, адвокат ініціює відповідні лікувальні заходи, отримує в ДБР направлення на ВЛК, домагається проходження кваліфікованої комісії з об’єктивними медичними висновками, що надалі впливає на результат розгляду кримінального провадження в цілому.

Крім того, у разі якщо ще не оголошено підозру і немає обвинувального акту, адвокат проводить дії, які передують таким врученням, а також дії, які фактично унеможливлюють оголошення підозри та обвинувачення. Адвокат робить усе задля того, щоб комунікація між військовослужбовцем і його командуванням усе ж таки відбулася. Наприклад, правник може зателефонувати командиру й переконати його зустрітися з підлеглим і поговорити. Таким чином конфлікт можна буде врегулювати ще на досудовому етапі, підкреслила Оксана Доготер.

"Після того, як вручено підозру й оголошено обвинувальний акт, на жаль, це завжди вирок. На жаль, це реальне відбування покарання, і ще в умовах дисбату (дисциплінарного батальйону, – ред.). Це те, що ми можемо пом'якшити, але на сьогодні в межах чинного законодавства не можемо уникнути", – зазначила адвокатка.

Чи може людина уникнути відповідальності за СЗЧ

За її словами, є випадки, коли людина залишає частину і якийсь час живе своїм життям, уникаючи відповідальності. Але це радше виключення, ніж закономірність.

"Це такий момент, який може будь-коли закінчитися. Через навантаженість (37 тис. справ зареєстрованих) ДБР просто не встигає опрацьовувати матеріали. Але колись до вас подзвонять і постукають, і це одразу кримінальне провадження", - сказала Оксана Доготер.

"Ще раз наголошую, що це передбачає покарання в межах дисбату, і це та сама служба, тільки безоплатно в межах вироку", – резюмувала вона.