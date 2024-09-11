Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Що таке СЗЧ та яке покарання передбачено за самовільне залишення частини: пояснення адвокатки
Партнерський матеріал

Що таке СЗЧ та яке покарання передбачено за самовільне залишення частини: пояснення адвокатки

Юлія Юліна
11 вересня, 2024 середа
09:15
Війна з Росією

Днями набув чинності ЗУ №3902-XI (законопроєкт №11322), яким передбачено звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини. Загалом з початку великої війни зміни до ст. 407 ККУ вносили вже чотири рази

Зміст

Про те, що таке СЗЧ і чому до цього правопорушення таке неоднозначне ставлення, в ефірі Еспресо розповіла Оксана Доготер, адвокатка з кримінального права адвокатського об’єднання "Актум".

Чому військові самовільно залишають частини

З початку року, за офіційними даними, зареєстровано вже 37 тис. випадків самовільного залишення частини.

За словами адвокатки, недостатня комунікація вищого військового командування з підлеглими є головною передумовою до скоєння таких правопорушень.

"На моє особисте переконання, більшість таких справ пов'язані з тим, що у військовослужбовців вищої ланки відсутній взаємозв'язок і розуміння з військовослужбовцями нижчої ланки. Тобто командування не чує своїх підлеглих", – сказала Оксана Доготер.

Ще один фактор – це відсутність морально-психологічної підготовки військовослужбовців.

"Оскільки вони не впевнені в собі, там немає належної мотивації, це також є однією з підстав залишення частини", - додала адвокатка.

Вона зазначила, що в її практиці є чимало подібних справ. Так, в одному з випадків військовий лишився єдиним, хто вижив, і в нього серйозні проблеми зі здоров’ям. Ще один випадок пов’язаний із тим, що людину притягують до відповідальності за втрату зброї, за яку вона не мала відповідати: військовослужбовець був командиром групи, і його головна відповідальність полягала в тому, щоб урятувати життя своїм побратимам.

Як адвокати допомагають фігурантам подібних справ

"У нашому адвокатському об'єднанні проводяться відповідні тренінги з участю всіх адвокатів. У нас є відповідна протокольна форма дій, послідовності дій і тих доказів, які ми в обов'язковому порядку збираємо", – зазначила Оксана Доготер.

За її словами, українська судова система загалом не бере до уваги підстави, які передували СЗЧ, але військовий адвокат на стадії досудового розслідування збирає величезну кількість документів та іншої доказової бази, зокрема пояснень співслужбовців щодо того чи іншого випадку СЗЧ.

Так, наприклад, якщо СЗЧ пов’язане зі станом здоров’я, адвокат ініціює відповідні лікувальні заходи, отримує в ДБР направлення на ВЛК, домагається проходження кваліфікованої комісії з об’єктивними медичними висновками, що надалі впливає на результат розгляду кримінального провадження в цілому.

Крім того, у разі якщо ще не оголошено підозру і немає обвинувального акту, адвокат проводить дії, які передують таким врученням, а також дії, які фактично унеможливлюють оголошення підозри та обвинувачення. Адвокат робить усе задля того, щоб комунікація між військовослужбовцем і його командуванням усе ж таки відбулася. Наприклад, правник може зателефонувати командиру й переконати його зустрітися з підлеглим і поговорити. Таким чином конфлікт можна буде врегулювати ще на досудовому етапі, підкреслила Оксана Доготер.

"Після того, як вручено підозру й оголошено обвинувальний акт, на жаль, це завжди вирок. На жаль, це реальне відбування покарання, і ще в умовах дисбату (дисциплінарного батальйону, – ред.). Це те, що ми можемо пом'якшити, але на сьогодні в межах чинного законодавства не можемо уникнути", – зазначила адвокатка.

Чи може людина уникнути відповідальності за СЗЧ

За її словами, є випадки, коли людина залишає частину і якийсь час живе своїм життям, уникаючи відповідальності. Але це радше виключення, ніж закономірність.

"Це такий момент, який може будь-коли закінчитися. Через навантаженість (37 тис. справ зареєстрованих) ДБР просто не встигає опрацьовувати матеріали. Але колись до вас подзвонять і постукають, і це одразу кримінальне провадження", - сказала Оксана Доготер.

"Ще раз наголошую, що це передбачає покарання в межах дисбату, і це та сама служба, тільки безоплатно в межах вироку", – резюмувала вона.

Теги:
Відео
Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
Економіка рф
Автор Марина Клюєва
9 вересня, 2024 понедiлок
"Продовжувати війну не буде можливості": аналітик Несходовський про те, коли станеться крах екноміки РФ
Автор Оксана Ліховід
10 вересня, 2024 вiвторок
Відбувається поступове виведення наших підрозділів зі східного берега річки Вовча, - Згурець
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 вересня
10:03
OPINION
Дебати у США. Люди, все найважливіше у світі зараз відбувається у нас
10:00
Ван Ї та Лавров
У МЗС Китаю заявили, що і надалі просуватимуть своє бачення шляхів завершення війни в Україні
09:50
Тейлор Свіфт
"Вона сильна і талановита лідерка": співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс
09:47
Ексклюзив
Карта бойових дій за 28 серпня - 4 вересня
На Куп'янському напрямку ситуація стабілізована, але ворог просунувся до річки Оскіл, - заступник командира БпАК "АХІЛЛЕС"
09:46
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:40
Оновлено
Президент Литви Науседа прибув до Києва
Президент Литви Науседа і прем'єрка Латвії Сіліня прибули до Києва
09:40
Мінцифри підписало меморандум з БЕБ для забезпечення прозорих закупівель БПЛА
09:32
Біля Михайлівського собору в Києві невідомі напали на священнослужителя, який є військовослужбовцем ЗСУ
09:17
Оновлено
ППО, обстріл, ЗСУ
Росіяни вночі атакували Україну балістикою та БПЛА: на Київщині ППО збила усі ворожі цілі
09:08
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
09:00
Пресреліз
У Михайлівці-Рубежівці 21 вересня відбудеться найбільший благодійний концерт на Київщині
08:44
Оновлено
побиття
Напад на ветерана війни з РФ у Смілі на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного
08:41
Потяг
У РФ під Білгородом зійшов з рейок вантажний потяг: влада заявила про незаконне втручання в роботу залізниці
08:37
Ексклюзив
Десна
Заступник міського голови Києва Бондаренко розповів про два сценарії щодо забруднення Десни
08:33
Ніколам Отаменді та Луїс Діас (праворуч), Колумбія - Аргентина
Аргентина зазнала першої поразки у кваліфікації ЧС-2026, Бразилія програла втретє
08:31
сили ППО
РФ вночі атакувала Україну ракетами й БПЛА: сили ППО знищили 20 дронів
08:19
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося 131 боєзіткнення: РФ штурмує позиції ЗСУ на 11 напрямках
08:07
OPINION
Дмитро Ярош
Армії Заходу: плачевний стан
08:03
МВФ
Україна домовилася з МВФ про новий транш на $1,1 млрд за програмою EFF
07:56
Камала Гарріс
Гарріс хоче провести ще один раунд дебатів з Трампом, - WP
07:54
Маріуполь
У Маріуполі вночі лунали вибухи: у мерії заявили про влучання дронів по місцях базування окупантів
07:33
Ракети, Ірак
В Іраку ракетами атакували військову базу США, - Reuters
07:31
Генасамблея ООН
Палестині вперше надали офіційне місце на Генасамблеї ООН
07:24
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 56 артсистем і 57 БПЛА
07:05
Армія РФ почала активні штурми у Курській області, - DeepState
06:53
Камала Гарріс
"Путін би вже сидів у Києві": Гарріс заявила, що Трамп "здасть Україну" впродовж доби після своєї перемоги на виборах
06:48
Дензел Дюмфріс (в центрі), Нідерланди - Німеччина
Нідерланди зіграли внічию з Німеччиною, Англія перемогла Фінляндію: результати усіх матчів Ліги націй 10 вересня
06:35
путін
Путін вимагає, аби під час візиту до Туреччини його літак супроводжували російські винищувачі, - ЗМІ
06:26
Чехія - Україна
Ребров назвав причину другої поспіль поразки збірної України в Лізі націй
06:16
Дональд Трамп
"Хочу закінчення війни": під час дебатів Трамп ухилився від питання про перемогу України
05:53
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Дебати Трампа і Гарріс. Текстова онлайн-трансляція
03:26
конгрес США
"ЗСУ використали більшість ATACMS від США": конгресмени закликали Байдена дозволити Україні удари вглиб Росії
01:25
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
"Це робить вас співучасниками": США попередили Іран та КНДР про наслідки за підтримку Росії
01:05
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження заводу з виробництва зброї "Хезболли" на півдні Лівану
00:51
Рада безпеки ООН
Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"
00:34
Джо Байден
"Зараз це вирішуємо": Байден відповів, чи знімуть США обмеження на удари України далекобійною зброєю по РФ
00:22
Сергій Ребров
Ребров заявив, що не піде у відставку з посади тренера збірної України
00:15
Інфографіка
Збірна України, Чехія - Україна
Ліга націй: який вигляд має група збірної України після двох поразок поспіль
2024, вiвторок
10 вересня
23:41
Андрій Ярмоленко (на передньоум плані) та Тома Соучек
Збірна України програла Чехії в Лізі націй
23:41
Владислав Ванат (праворуч), Чехія - Україна
Чехія - Україна 3:2: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV