Рада ухвалила законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За відповідний законопроєкт проголосували 253 народні депутати.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, під час дії воєнного стану продовжується дія контракту тих військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували, а потім добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність продовжити її.

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Для таких військових поновлюють виплати грошового забезпечення, здійснення продовольчого, речового й інших видів забезпечення, пільг і соціальних гарантій.

"Командир частини впродовж 72 годин із дня прибуття таких військовослужбовців має поінформувати у письмовій формі ВСП. Але йдеться лише про разовий дозвіл. Це шанс для тих, хто пішов в СЗЧ, повернутися в частину", - уточнила Ірина Геращенко.

Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, стосовно таких військовослужбовців, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.