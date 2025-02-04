Туск: ЄС готовий впродовж години відповісти на будь-які дії США із запровадження мит

Про це повідомляє Sky News.

"Ми повинні адекватно реагувати. Якщо адміністрація Вашингтона вирішить, що митні бар'єри необхідні - я не вірю, що вони так вважають - то Європейський Союз повинен реагувати аналогічно. Іншого рішення немає", - підкреслив Туск.

Водночас він припускає, що погрози президента США Дональда Трампа запровадити тарифи на європейські товари можуть бути політичною риторикою, а не реальною загрозою.

"Нічого не слід недооцінювати, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію, але мені здається, що коли справа доходить до тарифів, використання цього аргументу проти Європейського Союзу може бути більше політичною риторикою, ніж реальною загрозою", - сказав польський прем'єр.