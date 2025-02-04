Туск: ЄС готовий впродовж години відповісти на будь-які дії США із запровадження мит
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз готовий відповісти США на будь-які дії стосовно запровадження мит "протягом години"
Про це повідомляє Sky News.
"Ми повинні адекватно реагувати. Якщо адміністрація Вашингтона вирішить, що митні бар'єри необхідні - я не вірю, що вони так вважають - то Європейський Союз повинен реагувати аналогічно. Іншого рішення немає", - підкреслив Туск.
Водночас він припускає, що погрози президента США Дональда Трампа запровадити тарифи на європейські товари можуть бути політичною риторикою, а не реальною загрозою.
"Нічого не слід недооцінювати, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію, але мені здається, що коли справа доходить до тарифів, використання цього аргументу проти Європейського Союзу може бути більше політичною риторикою, ніж реальною загрозою", - сказав польський прем'єр.
Що передувало
Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.
Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.
3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.
Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС.
На тлі заяв Трампа про майбутнє введення мит на товари з ЄС президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.04
- EUR Купівля 42.81Продаж 43.54
- Актуальне
- Важливе