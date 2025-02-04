Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, влада працює, щоб збільшувати всі ефективні формати підтримки для громадян.

"Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 млн заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе", - йдеться у заяві.

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Володимир Зеленський анонсував індексацію пенсій. Це відбудеться з 1 березня.

"Сьогодні ж на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон. Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - заявив Володимир Зеленський.