Зростання мінімальної зарплати та пенсії: чого чекати з 1 січня

"Еспресо" розібралося у питаннях, що стосуються збільшення мінімальної заробітної плати та виплат пенсій, а також, чи відбудеться індексація та підвищення пенсійних виплат у 2024 році.

З початку 2023 року в Україні відбулось трьохетапне збільшення пенсійних виплат:

Індексація в березні.

Перерахунок пенсій для людей, що працюють.

Липнева індексація для громадян, що вийшли на пенсію за спеціальним законом.

Відповідно до постанови Кабміну, підвищення пенсійних виплат було розраховано індивідуально, але обмежувалось сумою від 100 до 1500 гривень. У підсумку, середній розмір виплати пенсії збільшився на 14,9%, що в грошовому еквіваленті відповідає 688,85 грн.

До кінця 2023 року перегляд та підвищення пенсійних виплат не планувався, крім людей, яким протягом року виповнилось 70, 75 та 80 років. Вони отримали на вікову надбавку. Пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують надбавку у розмірі 570 грн. Пенсіонери від 75 до 80 років отримають доплату – 456 грн, а люди від 70 до 75 років мають доплату 300 грн.

Фото: ukrinform

Хто з пенсіонерів може претендувати на доплату від ООН

Також деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати від міжнародних організацій. Так, додаткова фінансова допомога буде призначена тим, хто відповідає трьом критеріям:

Офіційна пенсія має бути нижчою, ніж три тисячі гривень.

Людина пенсійного віку з 1 березня 2023 року не отримувала додаткової фінансової допомоги від міжнародних організацій, або доплат на проживання для ВПО.

Пенсіонер має проживати на прифронтових територіях.

Подати заявку для отримання додаткової виплати можна на платформі "єДопомога". Сума доплати буде становити різницю між 3 тисячами гривень і розміром державної пенсійної виплати, але не менше 100 гривень. Тобто, із пенсією в 2500 гривень, доплата від ООН становитиме 500 гривень.

До початку повномасштабного вторгнення індексація мінімальної пенсії відбувалася двічі на рік, при перегляді розміру прожиткового мінімуму. Але 2023 року цього не відбулось і протягом року залишилась дійсною одна фіксована сума. Тож, мінімальна пенсія становить 2093 грн і її перегляд буде у 2024 році.

Фото: segodnya.ua

Які виплати пенсіонерам варто очікувати у 2024 році?

За попередніми даними, наступний перерахунок пенсій заплановано на весну 2024 року. Уряд заявляє, що в подальшому пенсійний сектор потребує реформування і розміри пенсій мають збільшитись. "Наступного року уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета – забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою – це буде не менше 50%", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з даними Законопроекту про Державний бюджет України на 2024 рік, мінімальна пенсія має зрости з початку січня до 2361 гривень (на 12,8%), тоді як сума максимальної – до 23 610 гривень.

У 2024 році двічі очікується підвищення пенсійних виплат для людей, що досягли 65-річного віку та виконали норму за стажем (для жінок – 30 років, а у чоловіків – 35 років):

З 1 січня для цієї категорії пенсіонерів – не менше 2840 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата зросте до 7100 гривень

З 1 квітня пенсія має становити від 3200 гривень і більше, оскільки мінімалка зросте до 8000 гривень.

Надбавка до пенсії для людей, що мають надстаж

Відповідно до статті 27 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", додаткові виплати для пенсіонерів, що мають страховий стаж понад норму, нараховуються у розмірі 1% від прожиткового мінімуму для людей, що непрацездатні. Тобто, при мінімальній виплаті у 2093 грн, цей відсоток за кожен додатковий рік становить 20,93 грн. Наприклад, чоловік працював офіційно 45 років (10 років надстажу), сума його додаткової виплати буде – 20.93х10 = 209,3 гривень.

При збільшенні виплати у 2024 році до 2361 грн, сума доплати становитиме відповідно 23,61 грн за кожен рік надстажу.

Індексація пенсій у 2024 році

Ще однією приємною новиною для людей пенсійного віку є те, що попри повномасштабні військові дії, в планах Уряду є проведення другої переіндексації пенсій вже у березні 2024 року.

У межах комплексної пенсійної реформи відбудеться перерахунок пенсій за абсолютно новою – бальною системою, відповідно до якої, внесок зроблений у ПФ (Пенсійний фонд) буде транформований у бали. "Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію" – повідомив у своєму Телеграм-каналі Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України зазначив, що такі кроки зможуть не лише зробити систему більш чесною та зрозумілою, а також, це дозволить підняти рівень середньої пенсійної виплати до суми у 6000 гривень, замість наявної – 5350.33 грн. Сьогодні система працює так, що люди, які мають однаковий стаж роботи та суму офіційної заробітної плати, але виходили на пенсію в різні роки, отримують різні суми пенсійних виплат. Індексація ж, має на меті урівноважити ці процеси та зробити систему справедливою.

Варто зауважити, що у держбюджеті на 2024 рік вже закладені гроші на осучаснення пенсій. Однак, точні суми виплат поки невідомі.

Виплати пенсій для громадян на окупованих територіях та за кордоном

Українці, що перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) продовжуватимуть отримувати пенсійні виплати на банківські картки. Якщо ж пенсіонер отримував виплати через поштового оператора "Укрпошта", тоді кошти будуть акумулюватися в ПФ. Всю суму можна буде отримати, виїхавши на підконтрольну Україні територію, або після деокупації та відновлення технічних можливостей компанії "Укрпошта".

За яких обставин можуть припинити виплачувати пенсії?

Якщо призначення виплат було зроблено на підставі документів, що містили недостовірні дані.

Неотримання пенсії через поштового оператора протягом 6 місяців.

Смерть пенсіонера.

Інші випадки, які передбачені законом.

Припинену через неотримання протягом 6 місяців пенсію, можна поновити двома шляхами. Через заявку на порталі ПФУ, використовуючи електронний інструмент "Дія.Підпис". Або за допомогою заяви до уповноважених банків.

Що стосується пенсіонерів, які тимчасово виїхали закордоном та хочуть отримувати виплати, схема схожа. Відповідно до даних Мінреінтеграції, пенсійні кошти будуть нараховуватись на поточні рахунки в банках України. Однак, людям потрібно буде проходити щороку до 31 грудня фізичку ідентифікацію. Це можливо зробити через консульську посадову особу, або, як і в минулому випадку, через заявку на порталі ПФУ.

Фото: Freepik

Мінімальна заробітна плата

У 2022 році пресслужба Міністерства фінансів України повідомляла, що підвищення мінімальної заробітної плати у проєкті державного бюджету на 2023 рік не закладали і вона залишитись на рівні 6700 гривень (без врахування податку). Тож, у жовтні 2022 року відбулось останнє підвищення мінімальної зарплати з 6500 грн до 6700 грн.

У лютому 2023 року до Верховної Ради внесли законопроєет №8431, щодо підвищення мінімалки протягом року, однак пропозицію зняли з розгляду. У поясненні до законопроєкту зазначалося, що поточний розмір мінімальної зарплати становить 74,8% до прогнозованого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб в середньому за 2023 рік (8,962 тис. грн).

Однак, з початку 2024 року стає чинним закон "Про державний бюджет на 2024 рік", який передбачає збільшення доходів на рівні 25%. Очікується, що уряд отримає 1 768,5 мільярдів гривень від податків та зборів.

Відповідно до даних, протягом 2024 року мінімальна зарплата буде збільшуватися у два етапи: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня – 8000 грн. Тоді як, загальний показник прожиткового мінімуму складатиме 2920 грн, 3 023 грн - на працездатну людину, 2 361 грн – для тих, хто втратив працездатність, 2563 грн та 3196 грн – на дітей до 6 років та від 6 до 18 років відповідно.

Загалом, план підвищення мінімалки має довгострокову перспективу і за прогнозами Мінфіну буде потроху збільшуватися. Так, з 1 січня 2025 року ця сума може становити - 8 370 грн, а 2026 року - 8 956 грн.

Зміни для ФОП

Відомо, що сума податків пов'язана з мінімальною зарплатою. Тому, фізичні особи-підприємці зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Його сума з початку січня складатиме 1 562 грн, а з 1 квітня – 1 760 грн. У 2023 році розмір ЄСВ складав 1 474 грн (22% від 6700 гривень, які становлять мінімальну зарплату).

Крім того, з початку 2024 року для ФОПів будуть змінені ліміти: